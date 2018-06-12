Лукашенко надо продавать песок в пустыню Сахара 12.06.2018, 8:55

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коллаж: BELSAT.EU

Торговые войны – естественное состояние «славянского братства».

Уже шесть дней действует ограничение Россельхознадзора на почти всю белорусскую молочную продукцию в России. Это бессрочные санкции, поэтому неизвестно, сколько они продлятся.

9 июня между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарноного надзора Беларуси была подписана «дорожная карта». Однако большинство белорусских производителей молочной продукции по-прежнему остаются под санкциями.

Очередную «молочную войну» по просьбе сайта Charter97.org комментирует известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский:

- Это естественная ситуация для той конфигурации, которую мы называем «славянским братством». Ну какое же может быть братство без того, чтобы бить друг другу морды?

«Старший брат» посадил младшего на большую-большую цепь под названием «таможенный союз», «союз Беларуси и России», «ОДКБ». И теперь этой цепью подергивает, когда «лысенький братишка» бегает не в ту сторону и делает вид, что он свободен.

- То есть, проблема более политическая, чем экономическая?

- Это очевидно. И Лукашенко давно уже предупреждали, что так будет. И так случилось. Мы уже неоднократно говорили: Лукашенко сдает независимость страны все 24 года, которые он существует в качестве правителя.

Ему намекали: это плохо закончится. Вот это и заканчивается. Мы видим финал драмы, к которому Лукашенко привел страну.

Совершенно очевидно: выйти из этой колеи Александр Григорьевич уже не может, деться ему некуда. Он сдал белорусскую независимость и теперь нужны большие усилия, чтобы ее вернуть. Это и будет основной задачей для следующих поколений белорусских патриотов и политиков.

А пока мы видим, что Беларусь превращается в аграрную страну. Подумайте только: сейчас одна из главных статей нашего экспорта – это молоко! Кто бы поверил в такое 25 лет назад? Беларусь, промышленная страна, которая могла производить высокотехнологическую и интеллектуальную продукцию, вынуждена «дуть на молоко»…

Ведь перед приходом к власти Лукашенко мы были готовы к технологическому развитию, а сейчас наша экономика – это торговля молоком, торговля продуктами нефтепереработки и связанная со всем этим контрабанда. Вот до чего мы докатились…

И чем дольше мы будем смотреть на это безобразие – тем хуже будет для страны в будущем. Ведь мы не просто стоим на месте, мы стремительно катимся в прошлое

- Согласно римской пословице – «отсутствие прогресса само по себе означает регресс»?

- Совершенно верно. Видите: уже появляются в новой редакции и «крепостное право», и возможность новым хозяевам сдавать рабочих в аренду. Мы катимся уже даже не в 18-й век – думаю, в столетие 16-е. Уже и Юрьев день скоро замаячит на горизонте.

Это естественное состояние нашего славянского братства: гнить в окопах, глядя друг на друга через дырки в молочных бидонах.

- Но власти пытаются доказать, что «ищут счастья» и на дальней, неславянской «дуге». Премьер-министр Кобяков объявил недавно о создании «белорусского молочного кластера» в Монголии. Чем, по вашему мнению, это закончится?

- Знаете, что еще я бы предложил Кобякову и его шефу сделать для «поднятия» белорусской экономики?

- Что?

- Продавать песок в пустыню Сахара. Вот молоко они уже собираются продавать в Монголию – еще бы и песок в Сахару начали бы «гнать», и получилось бы шикарно. Вот тогда бы все сложилось и произошло.

Понимаете, все, за что они берутся – это полная ахинея. Подумайте: молоко – в Монголию. Вот это – весь их интеллект. Все, на что они способны.

Ведь совершенно очевидно: они думают, чтобы еще такое продать, чтобы ну хоть что-нибудь заплатили. Последнее взять из Беларуси, чтобы улучшить жизнь в своих особняках в Дроздах.

Совершенно ясно, что бесполезны все эти метания. Сегодня необходимо совершенно иначе управлять экономикой. Необходимо в корне менять этот курс, вырабатывать абсолютно иные подходы к развитию предпринимательства, к просвещению, к гуманитарным ценностям. Только это может дать какой-то эффект – и ничего другого.

- У белорусов есть потенциал, чтобы преодолеть «сделанное» Лукашенко за 24 года и построить нормальную экономику?

- Дело в том, что надо в первую очередь уйти с российской орбиты, по которой вращается Лукашенко. Российская экономика – это сырьевая экономика на долгие десятилетия, и может даже и столетия. Так ведет себя не только российская власть но, честно говоря, и российское общество.

Их идеал – получать ренту, иметь возможность распихать по карманам деньги и ничего не делать. А в идеале – наворовать и «наоткатывать» себе денег в России, уехать на Запад и жить там по-европейски и получать удовольствие.

К такой модели пытаются пристегнуть и Беларусь, которая при Лукашенко получила статус страны-приживалы. Мы сегодня живем по концепции сырьевой страны, хотя по своей природе Беларусь – совершенно не такая. Мы должны были бы жить за счет инновационных технологий и интеллектуальной продукции. Но все это поглощается так называемым «русским миром» - не столько в военном, сколько в ментальном смысле этого выражения.

Это «славянское братство» стало уничтожением белорусских возможностей и белорусской перспективы.

- А что должно прийти ему на смену?

- Должно быть осознание своего положения в экономической системе Европы и мира, видение своих целей и перспектив. Тогда станет понятно, что нужно в первую очередь развивать. Наверное, это транзит, транспорт, логистика, цифровая экономика.

Но все это возможно только в случае полного освобождения внутренних резервов белорусов и их творческих возможностей. Я имею в виде творчество в широком смысле: это не только художники и режиссеры, но и программисты, инженеры, изобретатели, предприниматели. Человек должен получать выгоду от своей самореализации, а не быть рабом у государства. Пусть это даже начинается с «гаражной экономики» - того, на чем сейчас стоит воюющая Украина. Свободная деятельность должна давать возможность обеспечивать семью и делать задел на будущее. А государство должно развивать логистику и цифровую экономику и забыть про возможность «присосаться» к российским трубам.

Вот такая власть нужна Беларуси, иначе весь потенциал нашего народа накроется «медным тазом».