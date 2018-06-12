закрыть
12 июня 2018, вторник, 9:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лукашенко надо продавать песок в пустыню Сахара

  • 12.06.2018, 8:55
  • 1,264
коллаж: BELSAT.EU

Торговые войны – естественное состояние «славянского братства».

Уже шесть дней действует ограничение Россельхознадзора на почти всю белорусскую молочную продукцию в России. Это бессрочные санкции, поэтому неизвестно, сколько они продлятся.

9 июня между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарноного надзора Беларуси была подписана «дорожная карта». Однако большинство белорусских производителей молочной продукции по-прежнему остаются под санкциями.

Очередную «молочную войну» по просьбе сайта Charter97.org комментирует известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский:

- Это естественная ситуация для той конфигурации, которую мы называем «славянским братством». Ну какое же может быть братство без того, чтобы бить друг другу морды?

«Старший брат» посадил младшего на большую-большую цепь под названием «таможенный союз», «союз Беларуси и России», «ОДКБ». И теперь этой цепью подергивает, когда «лысенький братишка» бегает не в ту сторону и делает вид, что он свободен.

- То есть, проблема более политическая, чем экономическая?

- Это очевидно. И Лукашенко давно уже предупреждали, что так будет. И так случилось. Мы уже неоднократно говорили: Лукашенко сдает независимость страны все 24 года, которые он существует в качестве правителя.

Ему намекали: это плохо закончится. Вот это и заканчивается. Мы видим финал драмы, к которому Лукашенко привел страну.

Совершенно очевидно: выйти из этой колеи Александр Григорьевич уже не может, деться ему некуда. Он сдал белорусскую независимость и теперь нужны большие усилия, чтобы ее вернуть. Это и будет основной задачей для следующих поколений белорусских патриотов и политиков.

А пока мы видим, что Беларусь превращается в аграрную страну. Подумайте только: сейчас одна из главных статей нашего экспорта – это молоко! Кто бы поверил в такое 25 лет назад? Беларусь, промышленная страна, которая могла производить высокотехнологическую и интеллектуальную продукцию, вынуждена «дуть на молоко»…

Ведь перед приходом к власти Лукашенко мы были готовы к технологическому развитию, а сейчас наша экономика – это торговля молоком, торговля продуктами нефтепереработки и связанная со всем этим контрабанда. Вот до чего мы докатились…

И чем дольше мы будем смотреть на это безобразие – тем хуже будет для страны в будущем. Ведь мы не просто стоим на месте, мы стремительно катимся в прошлое

- Согласно римской пословице – «отсутствие прогресса само по себе означает регресс»?

- Совершенно верно. Видите: уже появляются в новой редакции и «крепостное право», и возможность новым хозяевам сдавать рабочих в аренду. Мы катимся уже даже не в 18-й век – думаю, в столетие 16-е. Уже и Юрьев день скоро замаячит на горизонте.

Это естественное состояние нашего славянского братства: гнить в окопах, глядя друг на друга через дырки в молочных бидонах.

- Но власти пытаются доказать, что «ищут счастья» и на дальней, неславянской «дуге». Премьер-министр Кобяков объявил недавно о создании «белорусского молочного кластера» в Монголии. Чем, по вашему мнению, это закончится?

- Знаете, что еще я бы предложил Кобякову и его шефу сделать для «поднятия» белорусской экономики?

- Что?

- Продавать песок в пустыню Сахара. Вот молоко они уже собираются продавать в Монголию – еще бы и песок в Сахару начали бы «гнать», и получилось бы шикарно. Вот тогда бы все сложилось и произошло.

Понимаете, все, за что они берутся – это полная ахинея. Подумайте: молоко – в Монголию. Вот это – весь их интеллект. Все, на что они способны.

Ведь совершенно очевидно: они думают, чтобы еще такое продать, чтобы ну хоть что-нибудь заплатили. Последнее взять из Беларуси, чтобы улучшить жизнь в своих особняках в Дроздах.

Совершенно ясно, что бесполезны все эти метания. Сегодня необходимо совершенно иначе управлять экономикой. Необходимо в корне менять этот курс, вырабатывать абсолютно иные подходы к развитию предпринимательства, к просвещению, к гуманитарным ценностям. Только это может дать какой-то эффект – и ничего другого.

- У белорусов есть потенциал, чтобы преодолеть «сделанное» Лукашенко за 24 года и построить нормальную экономику?

- Дело в том, что надо в первую очередь уйти с российской орбиты, по которой вращается Лукашенко. Российская экономика – это сырьевая экономика на долгие десятилетия, и может даже и столетия. Так ведет себя не только российская власть но, честно говоря, и российское общество.

Их идеал – получать ренту, иметь возможность распихать по карманам деньги и ничего не делать. А в идеале – наворовать и «наоткатывать» себе денег в России, уехать на Запад и жить там по-европейски и получать удовольствие.

К такой модели пытаются пристегнуть и Беларусь, которая при Лукашенко получила статус страны-приживалы. Мы сегодня живем по концепции сырьевой страны, хотя по своей природе Беларусь – совершенно не такая. Мы должны были бы жить за счет инновационных технологий и интеллектуальной продукции. Но все это поглощается так называемым «русским миром» - не столько в военном, сколько в ментальном смысле этого выражения.

Это «славянское братство» стало уничтожением белорусских возможностей и белорусской перспективы.

- А что должно прийти ему на смену?

- Должно быть осознание своего положения в экономической системе Европы и мира, видение своих целей и перспектив. Тогда станет понятно, что нужно в первую очередь развивать. Наверное, это транзит, транспорт, логистика, цифровая экономика.

Но все это возможно только в случае полного освобождения внутренних резервов белорусов и их творческих возможностей. Я имею в виде творчество в широком смысле: это не только художники и режиссеры, но и программисты, инженеры, изобретатели, предприниматели. Человек должен получать выгоду от своей самореализации, а не быть рабом у государства. Пусть это даже начинается с «гаражной экономики» - того, на чем сейчас стоит воюющая Украина. Свободная деятельность должна давать возможность обеспечивать семью и делать задел на будущее. А государство должно развивать логистику и цифровую экономику и забыть про возможность «присосаться» к российским трубам.

Вот такая власть нужна Беларуси, иначе весь потенциал нашего народа накроется «медным тазом».


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч