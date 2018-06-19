закрыть
19 июня 2018, вторник, 20:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Витебске загорелась лесопилка

1
  • 19.06.2018, 19:39

Площадь пожара составила 120 кв. метров.

Серьезный пожар произошел днем 19 июня в одном из цехов Витебской лесопилки, сообщает tut.by cо ссылкой на МЧС.

О возгорании в загрузочном цехе предприятия «Витебская лесопилка» спасателям сообщили в 14.19. Когда они приехали на место, помещение площадью 120 кв. м горело открытым пламенем.

В тушении пожара участвовали 19 единиц техники и около 60 человек. Огонь ликвидировали в течение часа.

Два соседних цеха — распиловочный и сортировочный общей площадью более 2 тысяч кв. м — огонь не затронул.

Пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают, подсчитывают также ущерб, нанесенный предприятию.


популярное за неделю

Мнение

Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
Чемпионат Путина и призрак Брежнева
Чемпионат Путина и призрак Брежнева Константин Эггерт
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип
Водораздел
Водораздел Аркадий Бабченко