Лидера правящей партии Румынии посадили на три с половиной года 21.06.2018, 21:10

Ливиу Драгня

Соответствующее решение принял Высокий суд Румынии.

Лидера Социал-демократической партии Румынии и голову нижней палаты парламента Ливиу Драгню приговорили к трем с половиной годам заключения за злоупотребление служебным положением.

Соответствующее решение в четверг принял Высокий суд Румынии, сообщает eurointegration.com со ссылкой на digi24.ro.

Решение, вынесенное по делу, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман. Отмечается, что сотрудницы управления по защите прав ребенка с Телеормана в течение семи лет получали зарплату, а на самом деле работали на местную организацию Социал-демократической партии.

В то же время с Драгни были сняты обвинения по фальшивому найму в управление. Бывшие сотрудники управления тоже получили тюремные сроки по этому делу.

Приговоры, вынесенные судом, не окончательные и могут быть обжалованы. Драгня всегда настаивал на своей невиновности. Обвинение требовало для него семь с половиной лет тюрьмы.

Ливиу Драгня, который является лидером правящей партии Румынии, уже был лишен возможности занять пост премьер-министра из-за предыдущего осуждения за фальсификацию выборов.