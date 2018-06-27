Видеофакт: В Минске контролер подралась с пассажиркой 3 27.06.2018, 18:10

Видео женской драки стремительно набирает просмотры.

27 июня на остановке в Минске произошел конфликт между контролером и женщиной с ребенком.

- Не ори!

- Воспитывать надо было!

- Не ори на моего ребенка!

Видео, на котором запечатлен конфликт контролера и женщины лет сорока, впечатляет. Пассажирка наклоняется к контролеру, и та дает ей профессионального «бычка», пишет kp.by.

Мама испуганно кричащей девочки бьет ее по плечу. Контролер не собирается останавливается – и пальцами впивается ей в лицо.

Длится ожесточенная драка буквально несколько секунд, потом взвинченных женщин разнимает мужчина-контролер и дает сигнал водителю трамвая: «Езжайте!».

- Минск, который мы заслужили, - говорит девушка за кадром.

- Расскажите, где это случилось и как зародился конфликт?

- Я сняла это видео перед станцией метро «Партизанская» - то ли «Народная», то ли «Васнецова», - рассказывает минчанка Виктория, которая стала очевидцем произошедшего.

По словам Виктории, это произошло 27 июня примерно в 13.40.

- Это все, что получилось снять: когда трамвай подъехал, конфликт уже был в самом разгаре. Все, что было видно из окна, есть на видео. К сожалению, ситуация типичная ситуация для нашего общества.