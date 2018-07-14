Фотофакт: Сильный ливень затопил улицы Борисова
- 14.07.2018, 16:20
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Глубина подтопления некоторых участков дорог достигала полуметра.
Во второй половине дня 13 июля на Борисов обрушился ливень. Глубина подтопления некоторых участков дорог достигала навскидку до полуметра.
Многие машины не рисковали ехать по воде, разворачивались и объезжали гигантские лужи, которые тут же облюбовали маленькие борисовчане. Ex-press.by побывал на улицах Трусова и Ватутина и запечатлел потоп.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера в Минске разразился ливень и затопил улицы в центре.