Ставший защитником Куропат милиционер вышел на свободу 4 15.07.2018, 10:05

1,961

За защиту народного мемориала Михаил Громыко отсидел 15 суток.

Поздно вечером 14 июля с Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске был освобожден сотрудник милиции Михаил Громыко, передает «Радыё Свабода».

Об этом сообщил сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец. 30 июня надзиратель административной тюрьмы, в которой пребывали тысячи оппозиционеров, сам стал в их ряды во время вахты против ресторана «Поедем поедим» возле Куропат.

За участие в несанкционированном пикете, по неподтвержденной информации, Михаилу Громыко осудили на 15 суток ареста.

За много лет работы тюремным надзирателям он знал многих политических заключенных, в том числе Леонида Кулакова, Дмитрия Дашкевича, Павла Северинца. Знакомство с Северинцем повлияло на решение прийти в Куропаты.

Михаилу Громыко 44 года, он родом из глухой полесской деревни, говорит на хорошем белорусском языке. И то, что буквально год не дотянул, чтобы уйти на немалую милицейскую пенсию, свидетельствует о конфликте между совестью и необходимостью выполнять приказы.

Напомним, что 14 июля около ресторана «Поедем поедим» в Куропатах произошел очередной инцидент. Как сообщили активисты, машина с российским номерами сбила активиста Леонида Кулакова.

Милиция, приехавшая на место происшествия, отказалась принимать заявления от протестующих.