В субботу Житковичи чуть не смыло 1 15.07.2018, 18:33

2,417

14 июля за полдня здесь выпало 80% месячной нормы осадков.

В субботу погода, судя по всему, по всей стране была – от жаркого к холодному. То солнышко светит, то тучи налетают и тут же появляется холодный, пронизывающий ветер. В общем, одеться вчера по погоде было крайне сложно. А в некоторых регионах Беларуси случились даже некоторые аномалии, пишет kp.by.

Например, в субботу за 12 часов в Житковичах, что в Гомельской области, выпало аж 80% месячной нормы осадков!

- Вчера (в субботу, 14 июля) по стране прошли дожди, местами прогремели грозы. В последние дни дождей стало больше, но какой-то аномальной ситуации нет - 14 июля только на одной станции (в Житковичах) зафиксированы сильные осадки - 59 мм, это 80% месячной нормы. В то же время, например, в Минске выпало 3 мм осадков, - цитирует belta.by специалистов Белгидромета.

К слову, в Лиде случилось почти что торнадо. Синоптики сказали, что ничего необычного в этом нет – в Беларуси подобное хоть и редко случается, но наблюдать подобные явления можно и у нас.

- Периодически оно фиксируется, нельзя сказать, что это первый случай за всю историю в Беларуси, - сказали специалисты.