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Ученые заявили, что нашли на Марсе настоящее озеро с водой

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  • 25.07.2018, 18:53
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Выводы исследователей будут опубликованы в выпуске Science на этой неделе.

Итальянское космическое агентство объявило в среду, что исследователи обнаружили признаки большого стабильного водоема под полуторакилометровой толщей льда у южного полюса Марса.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на The Wired.

Наблюдения были зафиксированы с помощью Марсиса - радара для для зондирования поверхности недр и ионосферы.

«Марсис родился, чтобы сделать такое открытие, и теперь оно есть», - сказал Роберто Орозеи, радиоастроном из Национального института астрофизики, который руководил исследованием.

Выводы его команды появятся в выпуске Science на этой неделе.

Ранее специалисты обнаружили микробы, которые способны выжить в токсичных ручьях на поверхности Марса.


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