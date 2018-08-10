РЖД перевезли лишь 300 тысяч тонн нефтепродуктов из Беларуси после введения скидок 2 10.08.2018, 17:57

Несмотря на скидки РЖД, Беларусь почти не переориентировала поставки нефтепродуктов на российские порты.

Введенные ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) скидки на перевозку белорусских нефтепродуктов в российские порты с начала года привлекли на сеть лишь около 300 тыс. тонн грузов, заявил журналистам директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило, передает ТАСС.

«Их раньше было ноль, сейчас около 300 тыс. мы перевезли. Мы со своей стороны то, что могли в рамках своих возможностей предоставить, — мы предоставили. То есть там есть скидка и на груженый, и на порожний рейс, и сегодня РЖД двигаться дальше [в сторону снижения тарифа] просто не могут», — отметил Шило, добавив, что даже комплексная ставка с учетом перевалки в российском порту более выгодная, чем в Латвии.

В марте РЖД ввели 50-процентную скидку на перевозки порожних цистерн из-под перевозок нефтепродуктов с припортовых станций Октябрьской железной дороги на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги. Понижающий коэффициент действует по 31 декабря 2018 г. включительно.

Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко говорил, что республика не будет переориентировать поставки своих нефтепродуктов с портов стран Балтии, но будет готова в 2018 г. экспортировать до 1 млн т нефтепродуктов через порты РФ при экономической целесообразности. По его словам, в соответствии с договоренностями с российской стороной, в 2018 г. Беларусь может экспортировать нефтепродукты через порты РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.