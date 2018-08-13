Игорь Комлик: Мы себя чувствуем уверенно на этом процессе 3 13.08.2018, 11:55

Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За «делом профсоюзов» в Беларуси следят миллионы людей из 150 стран.

Об этом в видеокомментарии сайту palitviazni.info рассказывают лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.

«За процессом следят миллионы профсоюзных активистов в более чем 150 странах», - заявил Геннадий Федынич.

«Мы себя чувствуем уверенно на этом процессе, ежедневно ощущаем солидарность наших соратников», - говорит Игорь Комлик.

Подробности – смотрите в видео.