Игорь Комлик: Мы себя чувствуем уверенно на этом процессе

Игорь Комлик: Мы себя чувствуем уверенно на этом процессе3
- 13.08.2018, 11:55
За «делом профсоюзов» в Беларуси следят миллионы людей из 150 стран.
Об этом в видеокомментарии сайту palitviazni.info рассказывают лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.
«За процессом следят миллионы профсоюзных активистов в более чем 150 странах», - заявил Геннадий Федынич.
«Мы себя чувствуем уверенно на этом процессе, ежедневно ощущаем солидарность наших соратников», - говорит Игорь Комлик.
Подробности – смотрите в видео.