IndustriALL: Будем требовать санкций в отношении руководства Беларуси 5 13.08.2018, 13:36

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По «делу профсоюзов» должен быть оправдательный приговор.

Уголовное дело председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика рассматривается в суде Советского района Минска уже третью неделю - с 30 июля 2018 года. На каждом судебном заседании присутствуют представители глобального союза IndustriALL, членской организацией которой является профсоюз РЭП, сообщает ПЦ «Вясна».

Два дня за судебным процессом наблюдал от интернационального профсоюза IndustriALL, член президиума Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), председатель первичной профсоюзной организации НПГУ ОП шахта 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.

Международного наблюдателя попросили поделиться впечатлениями от процесса по "делу профсоюзов":

- Во время наблюдения увидел, что дело "шито белыми нитками", идет просто наезд на профсоюз. Люди запуганы властями. Те люди, которые сначала под давлением дали ложные показания, сейчас на суде дают правдивые. Мы узнали, что в семь часов утра (хотя все начинают работать с 8-9 часов) людей под угрозой взлома двери забрали в прокуратуру. Таким образом, уже появились новые угрозы, чтобы они дали свои старые показания. Этим людям мы хотим пожелать говорить только правду на данном этапе и отстаивать независимость".

Член президиума Независимого профсоюза горняков Украины Сергей Павлов отмечает, что независимые профсоюзы Украины не сталкиваются с подобным давлением:

- Я из Украины, и мы шокированы тем, какое здесь идет давление на профсоюзы. На данный момент у нас более демократическая страна, поэтому я в шоке от того, как относятся здесь к независимым профсоюзам. У нас происходило какой-то давление на независимые профсоюзы только при становлении, при президенте Януковиче. Тогда «угодными» профсоюзами были государственные, как на данном этапе сейчас у вас. Наши независимые профсоюзы никто не трогает, им выделяют деньги и т. д."

Представитель глобального союза IndustriALL, непосредственно присутствует в судебном зале, где рассматривается уголовное дело над лидерами профсоюза РЭП, комментирует доказательную базу "дела профсоюзов":

"Закон о профсоюзах в Беларуси совсем не выполняется. Я узнал, что независимые профсоюзы, не могут просто зарегистрироваться. Их "рубят", не регистрируют и т.д. На сегодняшнем заседании мы увидели, что все "шито белыми нитками", некоторые файлы, которые приложены к уголовному делу, вообще не открываются. Рассматриваются файлы 2006-2007 годов, 2014, 2016,2017, но никак не 2011 и 2012, по которым предъявлено обвинение. Мое экспертное мнение как наблюдателя — должен быть оправдательный приговор. Если будет неоправданный приговор, то с независимыми профсоюзами, IndustriALL, будем рекомендовать европейцам принимать меры, санкции в отношении некоторых руководителей Беларуси".