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Белорусский завод, торгующий с «ДНР», стал партнером крупнейшего алкохолдинга Украины

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  • 15.08.2018, 16:36

Водка – боевикам, производственные мощности – Украине.

В Беларуси началось лицензионное производство продукции крупнейшего украинского алкогольного холдинга Global Spirits. На Климовичском ликеро-водочном заводе стартовал выпуск водки «Мороша». Ранее «Белсат» выяснил, что продукция этого завода поставляется в «ДНР» и «ЛНР». И сегодня белорусские производители не против такого сотрудничества.

Евгений Черняк

Холдингом владеет бизнесмен Евгений Черняк, входящий в топ-100 самых богатых людей Украины. Его капитал Forbes оценивает почти в $ 300 млн.

Водка – боевикам, производственные мощности – Украине

Лицензию на производство в Беларуси алкогольной продукции Global Spirits получила беларуская компания «ЮниАлкоГрупп» – её основным партнером является холдинг «Минск Кристалл Групп», куда в том числе входит Климовичский ЛВЗ. «Хортицу» в Беларуси также планируют выпускать на минском «Кристалле».

Кстати, в 2015 году Global Spirits начал производство «Хортицы» на гомельском «Радомире» (также входит в «Минск Кристалл Групп»).

Концерн «Минск Кристалл Групп» был создан в 2015 году по личному приказу Лукашенко и сейчас объединяет 8 предприятий. Де-факто – это монополист на рынке алкоголя в Беларуси. Продукция 6 из 8 заводов концерна была замечена в супермаркетах «ЛДНР»: Гомельский ликеро-водочный завод, Витебский ЛВЗ, Климовичскй ЛВЗ, Гродненский ЛВЗ, Брестский ЛВЗ и Мозырский спиртоводочный завод. В прошлом году представитель руководства «Минск Кристалл Групп» на анонимных условиях подтвердил факт прямых поставок продукции Концерна сепаратистам на Донбассе.

В мае 2018 года официальный Киев ввел санкции против Мозырского спиртоводочного завода. Правда, причину санкций украинская сторона не объяснила.

Журналисты обратились к заместителю директора Климовичского ЛВЗ по идеологии Анатолию Алексееву, однако тот отказался комментировать сотрудничество с украинским холдингом и посоветовал обратиться к другим топ-менеджерам предприятия, которые сейчас как раз недоступны.

На вопрос, поставляет ли завод свою продукцию в «ДНР» и «ЛНР», главный идеолог ответил: «Понятия не имею».

Кроме того, журналисты связались с отделом внешнеэкономической деятельности Климовичского ЛВЗ под видом бизнесмена из Донецка, который бы хотел поставлять белорусскую продукцию на неподконтрольные Киеву территории. В этом случае ответ был более основательный.

Представители завода не только согласились без посредников поставлять свою продукцию в «ДНР», но еще и сообщили, что на данный момент Климовичский завод уже работает в Донецке с ОАО «Лаверна групп», которому напрямую отгружает водку торговой марки «Серебряные ключи».

Под видом донецкого бизнесмена журналисты обратились и на Гомельский ЛВЗ «Радомир». На заводе также согласились поставлять водку в Донецк, попросив, правда, чтобы у нас были «партнеры в РФ с расчетным счетом, с которого будет производиться оплата». То есть фактически предложили работать через «фирму-прокладку». Также на «Радомире» сообщили, что на данный момент уже работают с «ДНР» и даже дали контакты своих партнеров в Донецке.

Украинский олигарх пришел к белорусским банкротам

Примечательно, что 16 мая 2018 года Экономический суд Могилевской области признал открытое акционерное общество «Климовичский ликеро-водочный завод» банкротом. В отношении предприятия начата процедура санации сроком до 15 ноября 2019 года. Сейчас на заводе нет гендиректора – есть антикризисный управляющий.

На каких условиях украинский алкогольный магнат Евгений Черняк решил частично перенести свое производство на белорусское предприятие-банкрот – неизвестно. На Global Spirits комментарии не дают, связаться с Черняком пока тоже не удалось.


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