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Константин Каверин: Команда минское «Динамо» умерла, ее больше нет

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  • 17.08.2018, 8:18
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Константин Каверин
Фото: nn.by

Ведущий радиостанции Unistat и диктор «Борисов-арены» – о матче с «Зенитом».

Ведущий радиостанции Unistat и диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин поделился мнением о проигрыше минского «Динамо» питерскому «Зениту» (1:8,первый матч 4:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Все имеет конец. Так устроена жизнь. Вселенная. Когда-то началось, потом – развитие, процесс, так сказать, и когда-нибудь все закончится. И Вселенная – тоже. Чего уж говорить о футбольном клубе, да?

Так вот, я считаю, что сегодняшний матч (напомню, первую игру «Динамо» Минск выиграло у «Зенита» СПб 4:0, а сегодня проиграло 1:8 (нет опечатки. 1:8)) – это именно та точка, которая должна быть поставлена в истории команды. То есть, не команды уже, конечно. Ну, как бы это, чтобы вы поняли... В общем, была когда-то команда – славная, отличная, великая, чего уж. А теперь – нет ее. Нет, и все. Потому что если завтра мы с пацанами напялим футболки «Милана», найдем себе тренера с массажистами и площадку для игры в мяч, это же не будет означать, что мы – команда «Милан», да? Так и тут. Была когда-то команда «Динамо» Минск. А сегодня ее не стало. Умерла. При этом, я думаю, «Зенит» тут совершенно ни при чем. Потому я и не пишу, что погибла. Умерла. Нормальный процесс. Была и – нет. Сама по себе. Это случается.

Так вот, я думаю, что сейчас самое время всем тем людям, которые были замечены сегодня на земле русской в футболках клуба «Динамо» Минск, самим (так будет по чести) отказаться от зарплат и переквалифицироваться в какие-нибудь более важные для общества профессии. Не будет ни лагерей, ни расстрелов – мы же гуманные люди, двадцать первый век, в конце концов. Но то, что эти ребята сами должны понимать, что они не имеют права называться футболистами минского «Динамо» (ни один из них! никто!) – это медицинский факт. Они не могут этого не понимать сегодня.

Так стыдно за белорусский футбол не было никогда. Во всяком случае, я не вспомню. И даже мне, болельщику БАТЭ, обидно чрезвычайно. Я же в еврокубках все равно, разумеется, подтапливаю за белфутбол. Это как будто бы унизил сам себя до последней возможности кто-то из членов твоей семьи, кто-нибудь из твоих родственников. И можно было бы, наверное, отказаться от такого – де-юре, но де-факто родственные связи все равно останутся. И вот от этого – горько до невозможности», – написал Каверин в своем Facebook.


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