Геннадий Федынич о «деле профсоюзов»: Это ни в какие ворота не лезет 17.08.2018, 22:55

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: «САЛІДАРНАСЦЬ»

За решением суда потянется шлейф международной реакции.

Сегодня в процессе по «делу профсоюзов» 17 августа прокурор озвучил свои предложения по наказанию Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Обвинение попросила наказать председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и бухгалтера РЭПа Игоря Комлика 5 годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Геннадий Федынич прокомментировал действия стороны обвинения:

- Власти добиваются своей цели. Они хотят парализовать работу профсоюза и меня как председателя. Пять лет ограничения свободы и пять лет не занимать руководящие должности - это уже десять лет. Это ни в какие ворота не лезет. Если бы суд в Беларуси был демократичен, то «дело профсоюзов можно было прекращать после выступления адвоката. Делать выводы, закрывать, так как нет доказательной базы. Безусловно, все зависит от суда.

Можно закрыть глаза и вынести вердикт, который с кем-то обсужден, а можно подумать. Ведь за решением суда потянется международный шлейф. Это к бабушке не ходи ясно. На суде лежит ответственность не только перед белорусским обществом и профсоюзом РЭП, но и перед международным сообществом.

Напомним, что представители профсоюза IndustriALL, которые следят за «делом профсоюзов», заявили, что будут добиваться международных санкций против властей Беларуси.