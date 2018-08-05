Западная Двина - самая чистая река в Беларуси 3 5.08.2018, 20:59

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ФОто: «Витебский курьер»

Опубликован рейтинг белорусских рек.

О состоянии окружающей среды в нашей стране начали серьезно задумываться всего каких-то полтора десятка лет назад, пишет «Витебский курьер». До этого все усилия были направлены на развитие производства – причем любой ценой. Вот теперь мы и пожинаем плоды старых методов хозяйствования. В частности, экологи отмечают, что водные артерии Беларуси страдают от загрязнения нефтепродуктами, соединениями металлов и органическими веществами, содержащими азот.

Очередные факты об «экстремально грязных» водоемах приводит и Белстат. В опубликованном антирейтинге рек Беларуси первое место заняла Свислочь. За ней идет Березина, а замыкает тройку Нёман. Всего в списке десять рек, среди которых Буг, Мухавец, Вилия, Днепр, Сож, Припять.

А самой чистой оказалась Двина, в которой ученые нашли всего 2,46 миллиграмма нитратов на 1 литр воды. В расчетах учитывалась концентрация загрязняющих веществ в речной воде за 2017 год.

Длина Западной Двины — 1020 километров, но по территории Беларуси — всего 335 км. Начинается река на Валдайской возвышенности из озера Корякино.

Западная Двина — наиболее полноводная река, протекающая в Витебске. Река вступает в город на северо-западе, протекает по городу образуя подкову, и выходит из города на юго-западе. Кроме того, на Двине стоит Полоцк, Дисна и Верхнедвинск.