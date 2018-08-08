СК начал обыск в газете «Культура» 16 8.08.2018, 16:21

2,264

Обыски по «делу БелТА» продолжаются.

Об этом в своем «Фейсбуке» сообщила журналистка Дарья Амелькович.

Напомним, обыски в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что была задержана сотрудница tut.by Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.