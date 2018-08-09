Российским чиновникам закроют пути бегства в Майами 4 9.08.2018, 14:51

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Об этом говорится в тексте законопроекта США.

Для россиян могут быть введены дополнительные ограничения на покупку высокобюджетной жилой недвижимости в Соединенных Штатах. Американские сенаторы хотят обязать компании, страхующие сделки с жильем в США, информировать Минфин о выходцах из России, скупающих в стране дорогостоящие апартаменты, пишет finanz.ru.

Об этом говорится в тексте законопроекта о новых санкциях в отношении России, который был подготовлен республиканцами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардином. В документе указывается, что раскрытию будут подлежать данные о россиянах-бенефициарах компаний в случае, если они контролируют более 25% юрлица.

Авторы законопроекта не уточняют, какая именно недвижимость будет считаться элитной, предполагается, что Министерство финансов может установить эту планку самостоятельно, пишет "Коммерсант".

Страховые компании традиционно играют значительную роль при заключении сделок с жилой недвижимостью в США, поясняет партнер юридической компании "НАФКО-Консультанты" Ирина Мостовая. По ее словам, в стране широко распространен институт титульного страхования: от рисков потери приобретаемого имущества в результате действий третьих лиц или предшествующих сделке событий, которые могут привести к его отчуждению.

Если приобретаемая недвижимость была получена предыдущим владельцем с нарушением закона или на нее может быть обращено взыскание, то титульная страховка позволит новому владельцу возместить потери, поэтому страховщики традиционно запрашивают у клиентов большой объем информации.

Хотя по данным Национальной ассоциации риэлторов (НАР) США, россияне не входят в число наиболее активных покупателей жилья в стране, спрос на высокобюджетную недвижимость в Соединенных Штатах со стороны состоятельных россиян остается стабильным, утверждает консультант департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Екатерина Никитина. Она называет в числе популярных локаций Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

По данным Knight Frank, на Манхэттене состоятельные россияне приобретают апартаменты за $2-4 млн, если речь идет о готовом проекте, и от $1 млн в строящихся комплексах. В Лос-Анджелесе среди россиян пользуются спросом как небольшие апартаменты в бюджете $2-3 млн, так и виллы в бюджете от $15 млн.