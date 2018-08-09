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Белорусы, избившие в Москве актера Сами Насери, могут сесть на 12 лет

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  • 9.08.2018, 21:41
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Сами Насери

Французский актер заявляет, что не был зачинщиком драки.

57-летний французский актер Сами Насери, избитый на днях в московском ночном клубе, рассказал, что не был зачинщиком драки, а напавшие на него белорусы позволили себе лишнего. Корреспондент «Белсата» в Москве Катерина Линникова выясняла, что же произошло в ту ночь в караоке-баре.

Караоке-бар в тихом переулке в центре Москвы. В ночь на 5 августа оказался в центре международного скандала. Именно здесь — избили звезду фильма «Такси» Сами Насери. Отдохнуть с песней — актер пришёл в компании брата, Лабри. В какой-то момент они не поделили микрофон с гражданами Беларуси.

Один из них, Олег Казаков, рассказал телеграмм-каналу Mash свою версию событий. Молодой человек утверждает, что французы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя вызывающе и сами спровоцировали драку.

«Они были в неадекватном состоянии. Они, когда приехала скорая, отказались от медосвидетельствования. Есть подозрения, что они даже не от алкогольного опьянения в таком состоянии были», — рассказал беларус Олег Казаков.

В результате потасовки Сами Насери получил тяжелую травму. На фотографиях артиста видно опухшее лицо и огромный синяк под левым глазом. Сразу после происшествия актера госпитализировали, в институт Скорой помощи имени Склифосовского. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. И отпустили домой. Насери сам покинул больницу.

Однако позже стало известно, что ему провели операцию в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. По словам врачей, сейчас актер чувствует себя хорошо.

«С ним все хорошо, он запретил нам общаться с журналистами», — прокомментировал нам ситуацию главный офтальмолог НИИ им Гельмгольца Владимир Нероев.

Как рассказывал сам Насери, в России он живет последние 10 месяцев. Вместе с братом они поселились квартире на Садовом кольце. Надо сказать, что Лабри, который во время инцидента в караоке особо не пострадал, сегодня успел устроить ещё один легкий дебош: облил водой приехавших снимать дом журналистов. После чего сбежал из дома.

Соседи, правда, говорят, что до этого момента французы вели себя тихо.

Судя по всему, оставаться в Москве братья Насери рассчитывают надолго.

Сами уже попросил российский паспорт. Кроме столицы, актер успел посетить аннексированный Крым. Там он планировал съемки своего нового фильма. Перенесут ли начало съёмок из-за инцидента, пока не сообщают.

Тут стоит заметить, что в кино артист вернулся недавно. В последние годы поклонники чаще слышали о нем в сводках криминальных новостей. В списке правонарушений: дебоши, драки, пьяная езда и нападение на полицейских. Насери неоднократно задерживали. Он даже успел пройти курс принудительного лечения от алкоголизма и отсидеть пару тюремных сроков.

После московской драки, однако, заключение грозит нападавшим белорусам. Как сообщают в правоохранительных органах, их было трое. Все — уже задержаны. Следствие собирается добиваться ареста. Мужчинам грозит обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни». По российским законам, это до 12 лет тюрьмы.


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