Что не сложилось у Беларуси с Марадоной? 12.09.2018, 8:36

Стоит ли ждать возвращения аргентинской достопримечательности в нашу страну.

Диего Марадона заявил, что не подписывал контракта с брестским «Динамо», хотя, цитата: «для подписания было почти все готово». Как сообщает «Белсат» в самом Бресте утверждают обратное: договор подписан и в силе. Вместе с тем на днях аргентинский специалист стал техническим директором «Дарадаса», который играет во второй лиге мексиканского чемпионата. Что же не сложилось, и стоит ли ждать возвращения аргентинской достопримечательности в Беларусь?

Еще три месяца назад обещал поднять брестское «Динамо» на новый уровень и даже задумывался над приобретением недвижимости в Беларуси, а уже сегодня провел первый тренинг с мексиканским «Дарадасам» и заявил, что переживает лучший момент в жизни.

Лучший футболист 20-го века заявил, что почти уже подписал контракт с белорусами, но в итоге постановил отложить это на потом. Мексиканский «Дарадас» ему посоветовал его друг Мухамед. В Мексике Марадона собирается остаться надолго, что не может не радовать местных болельщиков.

«Согласно условиям контракта, Диего Марадона может занимать должности в других организациях. Сейчас он продолжает быть председателем правления ФК «Динамо» (Брест), одновременно совмещая ее с должностью в Мексике» – комментируют в ФК «Динамо» (dynamo-brest.by).

Между Брестом и мексиканском Кульяканом, где базируется клуб из второй лиги «Дарадас», – более десяти тысяч километров. Но в брестском «Динамо» уже не скрывают, что задание Марадоны в Беларуси заключалась лишь в том, чтобы популяризировать отечественный футбол и привлекать в клуб спонсоров. То есть по сути его появление было всего лишь рекламной кампанией. Которая, возможно, закончилась.

«Он изначально приглашался на роль свадебного генерала, чтобы за счет его имени немножко показать миру, что есть такой клуб, как брестское «Динамо». Поэтому ничего от него и не ждали. Он давно никакие клуб не тренировал. Он непостоянный – сегодня здесь, завтра там» – объясняет Сергей Южик, «Прессбол».

Но шанс вернуть Марадону в Беларусь все же есть. Аргентинская звезда сильно мечтала встретиться с Лукашенко и поздравляла диктатора с днем рождения.

Степан Светлов/АА, belsat.eu