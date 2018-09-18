Нацбанк Беларуси начал распродавать свою недвижимость 3 18.09.2018, 19:51

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На продажу выставлены помещения в главных управлениях в Гродно, Витебске и Могилеве.

Национальный банк избавляется от лишней недвижимости в областных центрах. На продажу выставлены помещения в главных управлениях в Гродно, Витебске и Могилеве. Это следует из предложения регулятора для коммерческих банков, передает tut.by.

В Гродно в оперативном управлении Нацбанка находится служебное здание общей площадью почти 3 тыс. кв. м, его остаточная стоимость составляет 245,8 тыс. рублей.

Могилевская недвижимость имеет площадь 3,4 тыс. кв. м, стоимость — 1,183 млн рублей.

В Витебске площадь офиса составляет 7,6 тыс. кв. м (есть еще небольшая хозяйственная пристройка и гараж). Цена — более 2 млн рублей.

В случае заинтересованности рыночная стоимость объектов недвижимости будет определена дополнительно, говорится в сообщении.

В результате проведенной оптимизации функций и структуры Национального банка потребность в использовании данных зданий в полном объеме отсутствует, пояснили в центробанке.