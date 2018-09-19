Названы города и страны с самым большим количеством мультимиллионеров 19.09.2018, 10:09

Фото: Karl F. Schöfmann/Globallookpress.com

В мировом рейтинге появился новый лидер.

В прошлом году число мультимиллионеров в мире выросло на 13%, сообщается в докладе международной консалтинговой компании Wealth-X. Исследователи насчитали около 256 тысяч человек, располагающих благосостоянием не менее $30 миллионов на каждого, сообщает interfax.by.

При этом по числу проживающих в нем мультимиллионеров в 2017-м Гонконг обогнал прежнего лидера рейтинга, Нью-Йорк. В азиатском городе - 10 тысяч ультра-богатых людей, на тысячу с лишним больше, чем в "Большом яблоке".

Однако в США в целом, по прежнему проживает больше мультимиллионеров, чем в любой другой стране мира - 79 595 человек. Далее следуют Япония и Китай.

В списке ультра-богатых людей становится все больше женщин. В прошлом году их число достигло 35 тысяч, почти 14% от общего количества героев исследования. Это рекордный процент за все время существования рейтинга.

Большая часть активов, 35% хранится в виде ликвидных средств, чаще всего - на банковских счетах. Частные холдинги составили около 32%, государственные - 26%. На альтернативные инвестиции - недвижимость, предметы искусства, яхты пришлось 6,6% от общего объема активов.