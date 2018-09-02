Принуждение к скромности: за что Путин «уволил» Захарченко Георгий Александров, theins.ru

2.09.2018, 12:53

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Александр Захарченко

Фото: Reuters

Многие данные указывают на то, что устранение главаря «ДНР» было организовано в России.

Около 17:30 в пятницу 31 августа в донецком кафе «Сепар» на поминках по Иосифу Кобзону при подрыве взрывного устройства погиб глава ДНР Александр Захарченко (позывной «Батя») и тяжело ранен его ближайший сподвижник, заместитель председателя Совета министров, министр доходов и сборов непризнанной республики Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»).

Уже появилась информация, что МГБ ДНР якобы задержало украинских диверсантов, организовавших это покушение. По некоторым данным, одним из них мог оказаться охранник из «лички» Захарченко, знавший, где и когда будут заливать горе от смерти любимого певца главари ДНР. При этом все мои источники сходятся во мнении, что устранение Захарченко организовано в России.

При том, что получивший серьезнейшее ранение головы Захарченко, по рассказам лиц, близких к руководству региона, до позднего вечера боролся за жизнь на операционном столе, местные и российские СМИ практически сразу «похоронили» «Батю», а в столице ДНР уже спустя несколько часов состоялось экстренное заседание оставшихся в живых начальников местных органов исполнительной и законодательной власти. Сложилось впечатление, что донецкая «элита» была готова к подобному повороту событий и только ждала момента, чтобы начать борьбу за власть и финансовые потоки в республике.

Около месяца назад по Донецку поползли слухи о том, что Захарченко окончательно утратил доверие московских кураторов, и вопрос о его замене будет решен не позднее начала осени. В качестве аргументов готовящейся отставки Захарченко местные источники приводили, в первую очередь, сведения о том, что из-под контроля главы ДНР начали выводить силовую составляющую. Надо отметить, что кроме основных вооруженных сил министерства обороны республики – «Донецкого корпуса», бойцы которого сражаются на передовой с украинскими войсками, в ДНР существует немало различных военизированных подразделений. Это РГСО (Республиканская государственная служба охраны, считавшаяся личной гвардией Захарченко), батальоны спецназа МЧС и даже министерства доходов и сборов. В общей сложности эти не участвующие в боевых действиях отряды, насчитывали по различным оценкам от 2500 до 4000 прекрасно экипированных и имеющих на вооружении тяжелую технику бойцов. И вот в середине лета из России якобы поступил приказ передать большую часть их личного состава и всю бронетехнику в распоряжение «Донецкого корпуса». «Чтобы не попытался силой цепляться за кресло», — говорили местные.

По слухам, в июле Захарченко и Тимофеева «приглашали» приехать в Москву и обсудить проведение выборов главы республики, которые должны были состояться осенью. Но оба внезапно заболели и отказались предстать перед кураторами лично. При этом попытались перенести выборы на следующий год якобы из-за военного положения (хотя прошлые «выборы» проходили в гораздо более сложной обстановке на фронтах) и начали спешно выводить из республики активы и вывозить родственников. Так, Захарченко якобы отправил в Москву брата с наказом обустроить быт на новом месте. А Тимофеев, которого называли «серым кардиналом» республики, державшим в своих руках все наиболее доходные официальные и теневые сферы экономики ДНР от торговли углем и горючим до распродажи гуманитарной помощи, имущества бежавших с началом «русской весны» зажиточных граждан, и до поставленного на коммерческие рельсы обмена пленными с Украиной, отправил в столицу России дочь Алису. Как поговаривают – с очень солидным приданым.

Вот наиболее близкие к реальности версии того, почему под верховным главнокомандующим ДНР закачался трон. Сразу несколько источников в России и Украине утверждают, что в последнее время значительно ухудшились отношения между Захарченко и продвигающим интересы Кремля в Киеве Виктором Медведчуком. Якобы Захарченко вышел из-под контроля «кума Путина», почувствовал себя большим политиком и начал пытаться вести собственные игры. К примеру, слишком сблизился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и перенаправил финансовые потоки от нелегальной торговли углем, в том числе вывозимым через Россию в Украину, Польшу и многие другие страны, непосредственно в свой карман. «Забыв» делиться с бывшими партнерами. Перестали донецкие начальники посылать «старшим товарищам» долю и от других достаточно доходных сфер деятельности – контрабанды табачных изделий (продукция под лейблом ДонТабак и «левыми» акцизными марками продается по всему югу России и приносит огромную прибыль), мясной продукции, идущей из Украины, и многих других товаров.

Согласно тем же источником, свою руку к решению об «отставке» Захарченко приложил и проживающий в России беглый украинский олигарх Сергей Курченко, отвечающий за экспорт донецкого угля с российской стороны. Поскольку Захарченко в последнее время использовал схему, при которой немалая часть полученных от продажи полезных ископаемых средств проходила мимо карманов российских выгодоприобретателей и шла напрямую в фонды, подконтрольные лично главарям ДНР, это дало повод для Курченко свалить вину на него (хотя, по данным тех же источников, в воровстве угля участвовал и сам Курченко).

Согласно другой гипотезе, потерявший в последнее время силу лоббист Захарченко в Москве Владислав Сурков не смог более прикрывать своего осмелевшего без всякой меры ставленника. Если раньше Захарченко и Тимофееву прощались выкрутасы, связанные с обогащением за счет торговли поставляемой из России гуманитарной помощи, ГСМ и даже оружием и снаряжением, то в последнее время «Ташкент» начал значительно завышать стоимость транспортировки того же угля и даже саботировать эти поставки, что приводило к срыву договоренностей на десятки и даже сотни миллионов долларов. Отвечающие за это непростое сотрудничество российские силовики, также имеющие весьма серьезные интересы в ДНР, предпочли «обнулить» дерзких компаньонов «Батю» и «Ташкента», а не пытаться сместить их путем сложных многоходовок. Как уже не раз происходило в ДНР и ЛНР со строптивыми полевыми командирами даже весьма высокого ранга.

Среди возможных преемников Захарченко называют в первую очередь Александра Ходаковского (позывной «Скиф») — бывшего командира бригады «Восток», экс-главу Совбеза ДНР, возглавлявшего при Украине местную «Альфу». Кандидатура этого полевого командира изначально рассматривалась как альтернатива Захарченко, однако в итоге «Батя» сумел отодвинуть «Скифа» со всех постов в республике и даже, по заслуживающим доверия данным, сделал его в республике персоной нон-грата. Однако Ходаковский не оставил политических амбиций, и имея значительное число приверженцев среди военных ДНР, вполне может заявить свои права на высокий пост.

Другим претендентом на место главы мятежного региона является заместитель председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, уже назначенный врио главы республики. Этот чиновник, родившийся в Краснодаре в 1981 году, имеет несколько высших образований и отвечал за внутреннюю и внешнюю политику в администрации Захарченко. Находясь в тени «Бати» и «Ташкента», молодой подчиненный сумел не только забрать на себя многие административные функции в ДНР, но и практически полностью замкнуть на себя информационную политику в республике. При этом его называют человеком украинского олигарха Рината Ахметова, который активно пытается использовать его в своих интересах.

Георгий Александров, theins.ru