Константин Боровой: Ситуация для Кремля значительно сложнее, чем мы можем себе представить 1 2.09.2018, 15:37

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Путин становится токсичным, и бывшие соратники пытаются от него отмежеваться.

Российские власти не смогут уйти от ответственности или попытаться исправить ситуацию, назначив министра обороны РФ Сергея Шойгу на роль "спасителя". Такое мнение в своем видеоблоге на Facebook выразил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой, сообщает gordonua.com.

"Ситуация для Кремля значительно сложнее, чем мы можем себе это представить", – подчеркнул он. По мнению эксперта, Шойгу несет паритетную ответственность с президентом России Владимиром Путиным, поэтому его назначение на место премьер-министра России Дмитрия Медведева ничего не даст.

"У Кремля уже нет возможности оперировать этими временными механизмами и маловероятно, что такая возможность в ближайшее время появится. Принимаются серьезные принципиальные решения относительно этой власти. И мелкие фокусы с монеткой, они уже больше проходить не будут. В этом театре погасят свет и скажут зрителям: "Все свободны", – заверил он.

По мнению политического эксперта, российские элиты уже начинают отмежевываться от Путина. "Время трибунала приближается, и они все это очень хорошо понимают. И сейчас многие просто откатывают от этой власти, просто боясь рядом с ней сидеть. Ну вот [бывший глава компании "Российские железные дороги" Владимир] Якунин даже получает немецкое гражданство, в Швейцарии строит фонды. Никто не уверен, что произойдет, когда Путин будет отстранен от власти. Очень вероятно, что это будет радикальное отстранение. С трибуналом, с судами, с возвращением денег. Причем возвращением денег и тех, которые оказались у ближайших родственников этих преступников. Этот процесс может быть очень радикальным, серьезным. Время мелких фокусов, обманок закончилось", – подытожил Боровой.

27 августа вступили в силу санкции США в отношении РФ, которые ввели в связи с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Путин заявил, что новые санкции США "полностью нелегитимны".

Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила 10 августа, что Россия готовит зеркальный ответ на новые американские санкции. Это первый пакет санкций, второй может последовать в ноябре, сообщает "Интерфакс-Украина". Ожидается, что он будет "более болезненным".

Санкции будут включать ограничение дипотношений, запрет на полеты в США для "Аэрофлота" и почти полное ограничение импорта и экспорта, отмечает агентство. Эти ограничительные меры введут, если РФ не предоставит гарантии того, что она не будет в дальнейшем применять химическое оружие, и согласится на локальные проверки со стороны ООН.