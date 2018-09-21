Как живут райцентры Гомельщины, для которых городской транспорт - роскошь 21.09.2018, 16:40

В Чечерске, Ветке и Корме автобусы отсутствуют полностью.

В других малых городах они есть, но иногда проще пойти пешком, пишет gomel.today.

Например, в Наровле два автобуса успевают сделать шесть рейсов за день. Еще раз в 1,5-2 часа через город проезжает рейсовый маршрут в Мозырь. Но и такой график подходит не всем. Некоторые предприятия находятся на рабочих окраинах, а до начала рабочего дня еще надо успеть отвести детей в школу. Летом выручает велосипед.

Когда в Наровле открылся крупный сетевой магазин и владельцы запустили транспорт для покупателей, от пассажиров не было отбоя. Тогда в салон решили пускать только после предъявления чека. Клиентов стало меньше, автобус отменили.

В Чечерске роль городского транспорта выполняет маршрут междугородний — Чечерск — Отор. Но пользуются им далеко не все.

«Автобус? А мы что, в Гомеле? Тут от окраины до окраины час ходьбы. Мы уже привыкли. Хотя было бы неплохо, наверное...», — комментируют сложившуюся ситуацию местные жители.

Пригородными рейсами решается проблема с транспортом и в Ветке. Пару лет назад здесь ходил автобус, но из-за низкого пассажиропотока его пришлось закрыть.

В такой ситуации остается только гадать, какой следующий райцентр останется без транспорта...