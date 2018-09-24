В Минске из-за ливня возникли проблемы с электричеством 3 24.09.2018, 12:40

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Фото: belsat.eu

Дождь идет с самого утра.

В Беларуси 24-25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра, передает «Белсат». Синоптики предупреждают, что иногда ветер будет достигать 22-27 м/с.

В Минске дождь идет с утра. В некоторых районах возникли проблемы с электричеством. В частности, с 10 часов утра отсутствует свет в домах по улице Янки Купалы, что рядом с цирком. В «Минскэнерго» обещают, что ремонтные работы будут продолжаться до 16.00.