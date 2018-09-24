Октоберфест 2018: шесть интересных фактов о крупнейшем фестивале пива 2 24.09.2018, 15:08

В этом году мюнхенцы отмечают Октоберфест с 22 сентября по 7 октября.

Cайт «Вокруг света» сделал интересную подборку о главном пивном празднике мира.

История праздника

Началом приятной традиции мюнхенцы считают свадьбу баварского принца Людвига I и принцессы Терезы Саксонской. На эту свадьбу были приглашены все жители Мюнхена, столы были накрыты на поле у городских ворот, туда же выкачены бочки с пивом. В завершение пира были устроены скачки.

Через год праздник решили повторить, а поле назвали Терезин луг — Theresienwiese. Вот так и повторяют до сего дня.

Пиво, традиционные колбаски и дирндл

1. Пиво. Согласно правилам, пиво на празднике может быть только мюнхенским — сваренным в соответствии с законами о чистоте пива 1487 года и 1516 года. Его привозят на Октоберфест из шести из пивоваренных заводов Мюнхена: Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräu и Löwenbräu. Подаю пенный напиток в 1,5-литровых бокалах, которые соответствуют немецкой мере «масс».

В качестве официанток нанимают на работу только тех девушек, кто способен приносить по 10 бокалов за один раз.

Традиционной закуской к пиву считаются жаренные курочки, кренделя «брецель2, форель, запеченная на палочке, баварские колбаски, белые сосиски «вайсвурст» и картофельный салат.

2. Палатки. Большой пивной павильон (а их на фестивале 29 — 14 больших и 15 маленьких) способен вместить до 10 000 человек. На сайтах muenchen.de и oktoberfest.de показывают «барометр Луга», который указывает уровнь «пробок» в палатках известных пивоваров.

Крупнейшей и самой популярной у туристов палаткой считается павильон Hofbräu на 10 000 человек (включая сидячие, стоячие места и места в саду). В течение двух недель здесь выпивают до 550 000 литров пива, съедают 70 000 цыплят, 5 500 свиных окороков и 8 500 порций традиционных баварских колбасок.

3. Церемония открытия. Праздник начинается с шествия хозяев пивных палаток. Впереди гужевых повозок с бочками пива едет праздничная упряжка бургомистра и Мюнхнер Киндл — юная девушка в желто-черном одеянии с пивной кружкой в руках. Мюнхнер Киндл (Мюнхенский ребенок) — символ города.

Ровно в полдень бургомистр вбивает кран в первую бочку октоберфестовского пива и произносит “O’zapft is!,», что означает «Откупорено!»

4. Развлечения. Кроме пива и колбасок, гостей праздника ждут традиционные ярмарочные развлечения. С высоты колеса обозрения (50 метров) в ясную погоду можно увидеть Альпы. Американские горки Olympia Looping за одну поездку посетителей 5 раз переворачивают вниз головой, а наAlpina Bahn можно покататься с детьми. А еще — водные горки, карусели, башня свободного падения и блошиный цирк.

Кстати, на Октоберфест работает специальная детская зона с приемлемыми ценами на аттракционы. Но вход с детьми до 6 лет на праздник разрешается только до 20.00.

Красный крест каждый год открывает здесь пункт для потерявшихся детей.

5 Одежда. Хоть это не обязательно, большинство участников облачаются в традиционные баварские костюмы: мужчины — в кожаные бриджи ледерхозе, а девушки — в привлекательное дирндл с корсетом и широкой юбкой.

6. Безопасность. Ежегодно фестиваль посещают 6 миллионов человек. 70% — коренные баварцы, остальные 30% — приезжие из соседней Италии, Евросоюза, США, Японии и Австралии. За безопасность на празднике отвечают 300 местных полицейских. На выходных к баварским коллегам присоединяются полицейские из Южного Тироля: они все говорят по-итальянски, поэтому их задача — успокоить разошедшихся гостей из Италии.

В последние годы из-за угрозы террактов правила ужесточили — вход с большими сумками и рюкзаками запрещен.