Евгений Афнагель: «Черные лебеди» вылетели и за Лукашенко 9 25.09.2018, 9:28

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Резиденция Лукашенко в Дроздах

Диктатура в Беларуси пробила очередное дно.

На днях Мингорисполком принял решение о сносе зданий KFC и Burger King в Каменной Горке, принадлежащих частной компании «Реви Тар Инвест».

Официально чиновники ссылаются на формальные «нарушения», допущенные самими же властями при составлении договоров 10-15 лет назад. Но в доверительных беседах сообщают, что решение было принято «на самом верху».

Действительно, в немилость компания попала в 2015 году после того, как отказалась снести свои кафе у выхода со станции «Восток» по требованию сербской фирме «Зомекс Инвестмент», подконтрольной сербским друзьям Лукашенко Боголюбу и Драгомиру Каричам.

Не так давно диктатор заявлял, что его главный страх – экономика. Зачем режиму в такие, по его же словам непростые времена, понадобился еще один скандал? Ситуацию для сайта Charter97.org комментирует координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Диктатура в Беларуси пробила очередное дно. Особенно смешно читать аргументы Мингорисполкома в случае с KFC и Burger King на Каменной горке тем активистам, которые уже четвертый месяц участвуют в акциях в Куропатах. Почему бы не применить эти принципы к «ресторану на костях»?

Все просто - никаких принципов и нет. После цинизма властей с ситуацией в Куропатах заявления о каких-то «аукционах» 11-летней давности звучат просто нелепо.

Система настолько прогнила и изолгалась, что разрушает себя сама. Чувство вседозволенности притупляет и ослабляет, приводит к деградации власти. И тогда она почти на ровном месте начинает допускать роковые ошибки, которая ведут к необратимым последствиям. Так, например, случилось с режимом Януковича в Украине или правительством Саргсяна в Армении.

Более чем уверен, своя стая «черных лебедей» вылетела и за Лукашенко. Режим из-за своих противоречивых и глупых поступков наживает новых врагов, становится все более неуклюжим и уязвимым. Диктатор сдает позиции буквально на глазах за последние месяцы: действует все более топорно, не задумывается о том, что о нем думают люди, прячет истинные мотивы своих поступков наспех смонтированной клоунадой – как в случае с «разносом» в Орше.

Нам надо быть очень внимательными: серия подобных ошибок может привести Лукашенко к краху. Очередное «отжатие» лакомых кусков столичной земли - еще один «звоночек» к диагнозу нашего «пациента».

- Станет ли это «звоночком» для инвесторов, для международных структур, для европейских политиков?

- Мы каждый день получаем подтверждения того, что живем не в цивилизованном государстве, а в устаревшем балаганчике одного актера, который продолжает играть всем надоевшую пьесу «зато у нас стабильность».

Самое горькое и смешное в этом то, что в так называемую «стабильность» давно не верят те, кого она, по идее, должна привлекать. Инвесторы обходят Беларусь стороной, как гиблое место. Госпредприятия, которые могли привлечь иностранный капитал лет 20 назад обветшали и превратились в груду хлама, в который никто не захочет вложить ни цента.

А потом Лукашенко приезжает в очередной райцентр и удивляется: «бардак, крысы и презервативы». Да все же знают, что он сам устроил в стране бардак и расплодил крыс. Сегодня, после очередной истории с «отжатыми» ресторанами, каждому понятно, что вместо инвесторов в непосредственной близости от Дроздов, да и на самих дроздовских «сотках», собралась сомнительная публика, которая просто разоряет страну.

Лукашенко, наверное, не задумывается, что эти временщики, которым он сейчас раздает участки минской недвижимости, сдадут его при первом удобном случае – как только кресло под ним зашатается немного сильнее. Тогда, на судебных процессах, мы узнаем много нового и интересного.

Что касается международных структур и западных политиков, то для них уже не «звоночек» прозвенел, а уже несколько раз, и только с начала этого года, прогремел набат.

24 января режим Лукашенко заблокировал крупнейший независимый новостной ресурс «Хартию-97». Блокировке также подвергались сайты Белорусского Национального Конгресса, профсоюза РЭП, «Белорусский партизан». Журналистов-фрилансеров и независимых блогеров постоянно задерживают и душат штрафами, а 19 апреля приняли «драконовский закон» о СМИ. Лидеры крупнейшего независимого профсоюза приговорены к ограничению свободы сроком на четыре года. Устраиваются провокации против политзаключенных.

Какие еще «звоночки» нужны, чтобы их услышали европейские политики, которые сейчас прячут голову в песок, в то время как Лукашенко сдает остатки белорусской независимости? С режимом, которые действует такими методами против граждан внутри страны, играть в «диалог» бесполезно.

- Как далеко, по вашему мнению, может зайти ситуация с беспределом в сфере недвижимости в Беларуси?

- Настолько далеко, насколько мы позволим ей зайти. Недавно был подписан так называемый указ «О ветхих и нежилых домах». Главный его смысл – каждый может лишиться крыши над головой по решению комиссии, состоящей из местных чиновников и милиции.

Готовы ли мы выйти в защиту своих домов? Этот вопрос надо сейчас задать каждому. Ведь дальше уже некуда отступать.

Режим раскачивается из-за внутреннего кризиса, проявления которого мы наблюдаем в виде череды ошибок. Но важно, чтобы мы тоже не оставались безучастными наблюдателями этого процесса.