Путинская вертикаль сломалась Иван Яковина

25.09.2018, 16:57

Иван Яковина

Пять выводов после выборов в России.

Невероятной сенсацией в России наконец-то закончилась эпопея с местными выборами. Партия Владимира Путина "Единая Россия" потерпела поражение в четырех регионах из четырех возможных.

Ни море денег, ни цензура в прессе, ни административный ресурс, ни полиция, ни прокуратура не смогли помочь действующим губернаторам избраться на новый срок.

Им не помогло даже личное вмешательство Владимира Путина, который публично за них агитировал. Сначала, еще неделю назад, было Приморье. Там местный губернатор, понимая, что проигрывает, начал отчаянно мухлевать.

И вроде даже помогло. Но народ начал бунтовать, поэтому из Москвы пришел приказ: итоги выборов полностью отменить. Теперь там пройдут новые губернаторские выборы с новыми участниками.

Следом произошло что-то очень странное в Хакасии. Это южносибирский регион ближе к монгольской границе. Я там как-то даже был. Это очень странное место. Маленький пыльный город Абакан и бескрайние холмистые степи, где будто вообще нет ни людей, ни поселений, ни жилья.

А посередине этой Хакасии очень медленно течет река Енисей, у которой не видно другого берега. Я даже не был уверен, что он существует. В Хакасии заканчивается железная дорога. Там ничего никогда не происходит, там просто нет времени. Местные люди живут, как во сне. Туда очень сложно приехать и почти невозможно уехать оттуда.

И вдруг в этом странном лимбе, среди самых пофигистически настроенных людей нашей галактики, произошла настоящая революция. Местный губернатор-единоросс Виктор Зимин, правивший этой территорией в разных обличиях уже несколько тысяч лет (ладно, всего 10 лет), был вынужден сняться со второго тура выборов. Он просто заранее отказался в нем участвовать, сославшись на здоровье, хотя всего за день до этого очень его хвалил.

Дело вот в чем: закрытые опросы и доклады спецслужб показали – самые спокойные и терпеливые подданные на свете в ярости. Они кипят злобой, надеясь выкинуть этого Зимина вон во втором туре. Шансов победить у него – ноль. Причем дело, видимо, не в нем лично, а в том, что сейчас по всей России поднимается какая-то очень мощная волна ненависти к власти.

После кошмарного унижения в Приморье Москва меньше всего хотела еще одного разгрома, поэтому Зимину и велели "заболеть", чтобы не портить статистику. В результате Хакасия будет голосовать в середине октября. Но на этом история не закончилась.

Наступило воскресенье – день выборов. Все замерли. Если уж даже в сонной Хакасии началось дивное шевеление, что же в других местах? Как всегда, Дальний Восток голосовал первым. Хабаровский край. Аналогичная ситуация: действующий губернатор-единоросс по фамилии Шпорт и его технический соперник без имени и фамилии – просто какой-то там депутат от партии Жириновского.

Экзит-поллы показывают: губернатор побеждает 57% против 43. Ура! Начинается подсчет голосов и все видят: все совсем не так. Шпорт не набирает и 30%! Его никому не известный соперник получает почти 70! Разрыв 40%. Это полный разгром, катастрофа. Пресс-центр, организованный для освещения победы Шпорта, тихо закрыли, а ехидных журналистов прогнали. Все до единого местные чиновники, собиравшиеся пить шампанское, пулями разлетелись по домам, отказываясь давать комментарии. Было ощущение, что из Хабаровска сбежала всякая власть.

Я целый день следил за ситуацией: читал и смотрел новости, заметки из голосовавших городов и поселков. Пытался, насколько это возможно, понять, что вообще сейчас там происходит. Знаете, интересно было.

После хабаровской истории всякие околополитические люди начали медленно переглядываться. Никто не верил, что это все действительно происходит. Знаменитая путинская вертикаль власти живописно сломалась прямо на глазах у изумленной публики.

У сторонников Путина оставалась последняя надежда сохранить лицо – выборы в соседней с Москвой, относительно благополучной Владимирской области. Сценарий тот же – единоросс (хотя тут – единоросска) Светлана Орлова по прозвищу Фрекен Бок сражалась за свое кресло против малоизвестного технического жириновца. Нет, не спасла она положение. Тоже проиграла. (36% за нее, 57% – за соперника). Хотя это вот совсем неудивительно – она действительно очень мерзкая, злобная и тупая тетка.

Итак, что мы выяснили.

Первое. Россияне любят партию "Единая Россия" так же сильно, как холеру, нигерийских исламистов или энцефалитных клещей. Не очень любят.

Второе. Социологи, которые прогнозировали Путину и его сторонникам легкую победу, оказались абсолютно бесполезными. Респонденты на всякий случай отчаянно врут о своих политических взглядах. В опросах говорят, что обожают партию и правительство, но на деле в гробу их всех видели.

Третье. Поддержка Путина уже ничего не стоит. Раньше считалось, что он настолько популярен, что может вытащить со дна любого кандидата. Сейчас его агитация либо вообще не сработала, либо только хуже сделала. Это говорит о том, что и президента россияне тоже не любят как прежде. Рейтинг Путина идет вниз.

Четвертое. Там, где выборы проводятся относительно честно, у действующей российской власти нет и шанса на победу. Ее действительно ненавидят, и все будет только хуже. Политолог Валерий Соловей описал происходящее так: "Ситуация типологически все больше напоминает 1989-1991. Тогда готовы были проголосовать за кого угодно – хоть за утюг, лишь бы против коммунистов. Но, мне вспоминается, коммунистов все же ненавидели меньше".

Пятое. И очень-очень важное. Российские региональные элиты – губернаторы, их замы, областные и краевые министры, депутаты, чиновники и весь прочий сброд из этой серии – полностью деморализованы и дезориентированы. Их договор с Москвой разорван в клочья. Путин гарантировал им пожизненное, стабильное, безбедное и безнаказанное пребывание во власти в своих регионах. Они могли делать там все, что хотели, рисовать себе любые результаты на выборах. От них же требовалось немного – душить сторонников Навального и выдавать нужные результаты на выборах президента.

Теперь же выясняется, что Кремль им больше ничего не гарантирует. Более того! Наступают тяжелые времена, холопы злятся и уже готовы хвататься за топоры. Поэтому сейчас время от времени царь должен выбрасывать со своего крыльца одного-двух бояр – прямо на вилы угрюмой и злобной челяди. Просто чтобы показать, что он заодно с народом. Вот он, собственно, и начал это делать – четыре головы уже покатились.

Тактика не новая. Царь, чтобы остаться во власти, всегда может обвинить во всех грехах бестолковых или неверных бояр. Это помогает. Но тут есть один серьезный риск – правящий класс такой сценарий не устраивает. Они хотят денег, власти и стабильности, а вовсе не на вилы или под топоры к собственным холопам.

Чтобы избежать такой судьбы, бояре иногда готовы и трон очистить от его нынешнего хозяина. Такое уже случалось истории. У царя есть противоядие – массовые чистки. Иван Грозный, Иосиф Сталин именно так и поступали: всех недовольных бояр под нож. Тех, кто придет к ним на смену – тоже под нож. И палачей самих под нож – чтобы слишком много о себе не думали. Это тоже помогает. Но всю страну придется залить кровью, что по определению не очень хорошо. Кроме того, сейчас не средневековье и даже не 1937 год – опричнину или ГУЛАГ воссоздать просто технически сложно. Хорошего выхода из этого всего для Путина просто нет.

Ну смотрите. Он может сейчас полностью отменить выборы в регионах. Запросто. Но в этом случае нереализованная темная и глухая энергия протеста выльется на улицы. Вот радость будет Навальному, которого Путин ненавидит сильнее всех на свете.

Другой вариант – договариваться с реальными победителями выборов. Это тоже можно. Но ставит Путина в положение просителя. Хромой утки. Президента, который уже не контролирует ситуацию в регионах. В злобной и циничной до предела российской реальности столь слабого лидера сожрут моментально.

О репрессиях я сказал выше – очень трудно и очень рискованно. Объявить полную демократию и уйти в отставку Путин тоже не может – с его багажом он на следующий же день окажется за решеткой по миллиону обвинений. Ему предъявят массовые убийства, захват власти, терроризм, разжигание ненависти и много чего еще. Вплоть до незаконного пересечения границы и вождения грузовика без прав категории "С". Он, если помните, ехал за рулем Камаза по мосту в Крым.

В любом случае, Российская Федерация уже точно вступает в период серьезной турбулентности. Противоречия между царем, боярами и холопами достигает уже критических величин. Новые американские и британские санкции, которые я ожидаю в районе Нового года, запросто могут стать катализатором разных интересных процессов. Скажу так, аккуратно. Сейчас я почти уверен, что уже через год мы не узнаем Россию, она будет совсем другой. Какой именно – не знаю, но другой.

Иван Яковина, "Новое время"