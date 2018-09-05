Круизы для путешествий по Европе: пять самых бюджетных маршрутов 5.09.2018, 11:14

1,021

Дешево путешествовать по Европе можно не только на лоукостерах и автобусах.

Есть еще круизы — морские и речные. Они, как ни странно, тоже могут быть бюджетным вариантом, к тому же гораздо более «содержательным», чем привычный транспорт. «Европульс» нашел 5 маршрутов мини-круизов, которые помогут дешево и с комфортом посмотреть Европу, пишет euro-pulse.ru.

Круизным паромом Princess Anastasia или Princess Maria из Санкт-Петербурга

Из России в Европу можно уплыть из единственного российского круизного порта на Балтике –Санкт-Петербурга. Компания ST. Peter Line регулярно устраивает распродажи, и в эти дни трехдневный круговой круиз Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург можно купить по цене около 1700 рублей за одного пассажира (47 евро за каюту на двоих). Причем круговой билет обойдется дешевле, чем билет в одну сторону. А если вам нужно сойти на берег в Хельсинки и на паром не вернуться, ничто не помешает так и сделать.

Распродажи обычно проходят весной и осенью. Могут быть скидки на горящие даты. Традиционно один из самых дешевых месяцев для поездок — декабрь. В декабре 2017 года можно было сплавать в 5-дневный круиз в Стокгольм и обратно всего за 32 евро за каюту на двоих (без питания).

Паром отплывает в ночь. Первый день туристы гуляют по Таллину, второй — по Стокгольму, третий день они проводят в Хельсинки и в Санкт-Петербург возвращаются утром пятого дня. Попытка повторить то же самое с помощью самолета или автобуса обойдется в разы дороже.

Паромами Viking Line из Таллина или Хельсинки

Дешевое предложение от паромной компании Viking Line и партнеров — круиз «паробус», то есть паром + автобус. При покупке билета на автобус до Таллина из Санкт-Петербурга цена каюты в круговом круизе Таллин – Стокгольм — Таллин или Таллин – Хельсинки — Таллин снижается на 60%.

Viking Line также регулярно устраивает распродажи своих одно- и двухдневных круизов из Хельсинки в Таллин или в Стокгольм, когда целую каюту на четверых пассажиров можно купить за 5 евро. Как им удается при этом заработать? С помощью расположенных на борту казино, ресторанов и кафе, конечно же. Но если ваша задача — сэкономить на отеле и дороге и при этом увидеть Стокгольм, то просто купите дешевую каюту, запаситесь в дорогу бутербродами и спокойно плывите себе. Еду, консервы и безалкогольные напитки проносить на борт можно. Алкогольные напитки тоже можно, но их обычно просят сдавать в специальное хранилище и отдают только при выходе на берег.

Регулярно с большой скидкой (вплоть до 1 евро за билет) продаются места на рейсовых паромах Хельсинки – Таллин — Хельсинки или Хельсинки – Стокгольм — Хельсинки. При покупке билета на сайте компании обратите внимание на предложение купить со скидкой билет дальше в Европу — на паромы из Швеции, плывущие в Данию и Германию.

А тем, кто любит проводить отпуск за рулем, есть смысл ловить «автопакеты»: очень часто можно уплыть из Хельсинки в Стокгольм и дальше в Германию впятером с автомобилем по цене порядка 50 — 70 евро. Учитывая дороговизну бензина в Европе, этот маршрут обойдется примерно в 4 раза дешевле, чем на своих четырех колесах. Автомобиль едет на грузовой палубе, пока его пассажиры сидят наверху в кафе или спят в каюте. Впрочем, не всегда в автомобильный пакет входит каюта: предполагается, что пассажиры проведут ночь, например, в казино (на борту всех кораблей и паромов есть игровые залы). А через Ла-Манш без машины и вовсе плыть дороже, чем с ней.

Мини-круиз с остановкой в Англии (отличный способ сэкономить на британской визе)

Расходы на получение британской визы начинаются от 93 фунтов стерлингов. Плюс время на ее получение, плюс билеты на самолет… Но не все знают, что круизные пассажиры имеют право выходить в Великобритании на берег без визы, если их корабль останавливается в порту меньше чем на 24 часа.

Например, компания Costa Cruises отправляет свои корабли из Германии (из порта Киль рядом с Гамбургом) в Гавр с заходом в Саутгемптон. Со скидкой четырехдневный круиз обойдется в 450 евро, стоимость питания включена, алкогольные напитки — нет. За одну поездку можно посмотреть Амстердам, Лондон (он находится в полутора часах от Саутгемптона) и Париж (в полутора часах от Гавра).

Мини-круиз вокруг Норвегии (минус дорогие отели и сложные маршруты, плюс фьорды)

Скандинавские страны дорогие, и на поездке в Норвегию можно разориться. Если только не отправиться в один из круизов вокруг этой страны, которые продаются со скидкой на горящие даты. Например, этим летом с Costa cruises можно было уплыть в 8-дневный мини-круиз по Норвегии из Копенгагена (Дания) или Ростока (Германия) за 449 евро (питание включено).

Эти круизы хороши еще тем, что можно увидеть самое красивое из того, что предлагает природа Норвегии — узкие северные фьорды с отвесными скалами и гнездящихся на них птиц. При этом не надо волноваться о том, как туда доехать, где ночевать и что есть.

Вокруг Европы

Можно, например, в марте будущего года поплыть из Барселоны в Нидерланды с заходом во Францию и Великобританию на корабле Costa Mediterranea. 9 ночей за 629 евро с человека (то есть примерно 70 евро в день) — это очень удачная цена, учитывая, что в нее входит питание по типу «все включено» (кроме алкоголя), транспортные расходы и проживание. Единственное, на что придется потратиться дополнительно — чаевые обслуживающему персоналу (порядка 10 долларов в день).

Где купить дешевый круиз

Купить дешевые круизы можно тремя основными способами: покупая их сильно заранее, покупая их в последний момент или покупая их по акции.

Самый дешевый вариант обычно бывает по акции. Чтобы отловить его, надо заранее подписаться на сайты круизных компаний (которых по всему миру совсем немного) и на сайты-агрегаторы, которые делают подборки наиболее бюджетных вариантов. Например, это Cruise Direct или CruiseTips.

У посредников часто предложения дешевле, чем у непосредственно самой круизной компании. Иногда на сайте компании мест нет, а у агента есть; или же у агента в продаже есть одноместная каюта, которая отсутствует у круизера.