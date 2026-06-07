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Президент Финляндии назвал семь признаков того, что Украина берет верх

  • 7.06.2026, 20:57
Президент Финляндии назвал семь признаков того, что Украина берет верх
Александр Стубб
Фото: Getty Images

ВСУ системно истощают оккупантов.

Украина сейчас находится в гораздо лучшем положении в войне против России, чем в предыдущие годы. Такое мнение в интервью швейцарской газете NZZ высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Он отмечает, что ситуация для Украины эволюционировала от борьбы за выживание к системному истощению противника. По его словам, начался «математический» этап войны, где ключевую роль играют ресурсы и соотношение потерь. И в этой «математике» Украина берет верх.

В подтверждение своей позиции Стубб привел ряд аргументов, которые, по его словам, демонстрируют преимущество Украины:

1) Украинские силы ежемесячно в последние полгода выводят из строя около 35 тысяч российских военных.

2) Россия способна мобилизовать примерно 27 тысяч военных в месяц, что создает дефицит личного состава.

3) Соотношение потерь изменилось с 1:3 в пользу Украины до 1:8 в пользу Украины.

4) 95% потерь вызваны ударами дронов и ракет, а не стрелковыми боями.

5) На фронте образовалась 20–40-километровая «зона поражения» с чрезвычайно высокой смертностью.

6) В марте Украина впервые начала наносить больше ударов по территории России, чем российская ПВО могла перехватить.

7) В апреле Украина впервые отвоевала больше территорий, чем потеряла.

Стубб подчеркнул, что оценивает ситуацию на основе разведывательных данных и «на основе фактов» считает нынешнее положение войны неблагоприятным для Москвы.

«Украина на поле боя находится в лучшей позиции, чем когда-либо с начала войны», – убежден финский президент.

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