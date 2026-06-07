Белорусские водительские права признают еще в одной стране 1 7.06.2026, 21:14

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Ранее наши документы признали в Азербайджане.

Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе нашего правительства.

Документ подписали премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

После вступления соглашения в силу белорусские водительские права будут действовать в Кыргызстане, а кыргызстанские – в нашем государстве.

Это упростит жизнь тем, кто часто ездит между двумя странами, работает за границей или планирует переезд.

Кроме того, документ предусматривает возможность обмена таких удостоверений. То есть водитель сможет заменить национальное удостоверение на местное по установленной процедуре.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, белорусские водительские права признали в Азербайджане.

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