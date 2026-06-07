В Беларуси пропал популярный препарат 7.06.2026, 20:41

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Речь об антидепрессанте.

«Белым халатам» стало известно о новом перебое с психиатрическими лекарствами в Беларуси. Уже третьем за последнее полгода.

Напомним, в декабре прошлого года из продажи исчез литий, который нужен людям с биполярным расстройством, в конце февраля — бупренорфин, важный для зависимых людей. На этот раз проблемы наблюдаются с поставками флуоксетина.

Это — один из самых известных антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. По данным Tabletka.by, в продаже сейчас отображается только один вариант препарата — флуоксетин 20 мг №20 российского производителя «Озон».

В списке аптек видны единичные точки в Брестской области: Кобрин, Береза, Брест, Жабинка. Еще недавно его можно было купить в большинстве аптек Беларуси.

Флуоксетин — относительно старый препарат, но он не ушел в медицинский архив. ВОЗ включает его в модельный список основных лекарственных средств.

FDA указывает флуоксетин среди препаратов для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства, булимии и панического расстройства; отдельно в инструкции прописана комбинация флуоксетина с оланзапином для депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве I типа и для резистентной депрессии. Получается, что его исчезновение бьет сразу по нескольким группам пациентов.

У препарата есть несколько свойств, из-за которых врачи продолжают активно его назначать. Он может применяться при нервной булимии, и для этой группы пациентов выбор часто очень узкий.

У него есть педиатрические показания: в инструкции FDA флуоксетин указан для лечения депрессии у детей с 8 лет и ОКР у детей с 7 лет. У него длинный период выведения: активное вещество и метаболит остаются в организме дольше, чем у многих других антидепрессантов Для пациентов, которые иногда забывают принять таблетку, это снижает риск резкого ухудшения из-за одного пропуска.

Немаловажно и то, что флуоксетин очень дешевый. По данным Apteka.103.by, упаковка российского флуоксетина 20 мг №20 стоила около 2,78–2,79 рубля. Это стандартная доза, она может быть выше в три раза, но даже в этом случае стоимость лечения на месяц составляет менее 9 рублей. То есть это лекарство, доступное людям с любым уровнем достатка.

По информации, которую получили «Белые халаты», первые сообщения о проблемах с покупкой Флуоксетина начали появляться несколько недель назад.

На Tabletka.by в разделе вопросов еще 11 мая пользовательница спрашивала, почему препарат пропал и почему он есть только в Бресте и области. Таких вопросов немало, на последний, опубликованный 1 июня, в ответе было указано: проблема в том, что не получено разрешения на ввоз от Минздрава. Когда ситуация изменится, неизвестно.

Напомним, что до 2022 года в Беларусь поставлялся украинский флуоксетин. После начала полномасштабной войны России против Украины эти поставки прекратились. Затем на рынке остался российский препарат. Пациенты жаловались, что замена менее эффективна, но альтернатив почти не было. Сейчас исчезает и этот вариант.

Последствия исчезновения флуоксетина зависят от диагноза и схемы лечения. Часть пациентов может перейти на другой антидепрессант. Для части такой переход нежелателен: флуоксетин могли назначить после неудачных попыток лечения другими препаратами. При биполярном расстройстве замена сложнее, потому что менять приходится не одну таблетку, а всю схему. При булимии пространство для маневра еще уже.

Отдельный риск — самостоятельное ожидание. Если у человека закончился флуоксетин, а он просто ждет появления препарата в аптеках, состояние может ухудшиться. При депрессивных расстройствах ухудшение связано с риском суицидального поведения.

Напомним, что по данным ВОЗ, показатель смертности от самоубийств в Беларуси остается одним из самых высоких в мире — 17,52 на 100 тысяч населения. Особенно чувствительно, когда перебои касаются психиатрических пациентов, о которых и так редко говорят публично.

Что делать пациентам? Если запас флуоксетина есть хотя бы на месяц, резких движений может не понадобиться: возможно, поставка появится раньше. Если препарата осталось мало или он уже закончился, важно не медлить, связаться со своим врачом и обсудить замену.

Самостоятельно менять дозировку, делить схему «как получится» или прекращать лечение без консультации — плохая идея. На будущее пациентам, которые постоянно принимают флуоксетин, стоит держать запас примерно на месяц. Это неприятный совет, потому что пациенты не должны страховать собой провалы системы. Но пока система работает именно так, других вариантов сообщество «Белые халаты» не видят.

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