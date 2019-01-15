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Президент Зимбабве прилетел за кредитами к Путину

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  • 15.01.2019, 18:54
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Эммерсон Мнангагва
ФОТО: EPA

Эммерсон Мнангагва прилетел в Россию на самолете стоимостью $74 тысячи в час.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел с трехдневным визитом в Москву на самолете Boeing 787 Dreamliner, час аренды которого стоит $74 тыс. Об этом 15 января сообщает gordonua.com со ссылкой на зимбабвийское издание NewsDay.

Издание отмечает, что Мнангагва демонстрирует склонность к роскоши на фоне серьезных экономических трудностей, которые испытывает страна.

После России президент Зимбабве планирует посетить Беларусь, Азербайджан, Казахстан и Давос в Швейцарии, где он будет участвовать во Всемирном экономическом форуме.

Boeing 787 Dreamliner вмещает 40 пассажиров. Самолет оборудован ванной комнатой, спальней, гардеробом, столовой, гостиной и кухней. Арендующим воздушное судно предоставляются услуги дворецкого, соответствующие стандартам семизвездочных отелей, сообщается на сайте гонконгской компании Deer Jet, которая владеет самолетом. Оценочная стоимость Boeing 787 Dreamliner составляет около $300 млн.

14 января в Зимбабве на фоне подорожания цен на топливо начались беспорядки. Участники протестов обвиняют Мнангагву в невыполнении предвыборных обещаний, поскольку их покупательская способность была подорвана сильной инфляцией. В столицы Зимбабве отключили интернет. 15 января на улицы вывели армию, сообщает агентство Reuters.

Мнангагва во время визита в Москву, заявил, что Зимбабве заинтересована в получении российских кредитов и, возможно, нуждается в помощи России в модернизации своей армии. Он также пообещал порвать с режимом бывшего диктатора страны Роберта Мугабе.

15 ноября 2017 года военные объявили о захвате власти в Зимбабве и аресте 93-летнего диктатора Мугабе, который правил страной 37 лет. Мугабе лишили поста главы правящей партии страны. Он согласился уйти в отставку при условии обеспечения иммунитета от уголовного преследования для себя и своей жены.

24 ноября 2017 года состоялась инаугурация нового президента Мнангагвы. В июле 2018 года действующий глава государства Мнангагва победил на президентских выборах. Во время подавления армией оппозиционных протестов после выборов было убито шесть человек.


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