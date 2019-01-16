Вся правда о том, как СССР воровал музыку 9 Максим Мирович

16.01.2019, 15:09

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Система плагиата работала на государственном уровне.

Так, друзья — сегодня будет интересный и давно задуманный пост о плагиате в советской музыке. Обычно фанаты СССР гордятся советской культурой и всячески ее выпячивают — но на самом деле плагиата с "Загнивающего Запада" там было предостаточно. И что самое смешное — обратных примеров нету (т.е. Запад ничего не воровал у совка), что еще раз доказывает вторичность всей советской культуры. В прошлом посте я уже рассказывал вам о сказках, которые украли в СССР, а сегодня вот расскажу о ворованной музыке.

Забегая вперед, отвечу сразу всем тем комментаторам, которые начнут рассказывать о том, что "в музыке нот всего семь, и невозможно сочинить что-то оригинальное". Да, действительно — нот всего семь (точнее, 12, если считать с полутонами в хроматической гамме), но вот музыкальная фраза, музыкальная так сказать мысль, которая создана из этих нот — уникальна. Обычно плагиатом считается семь идущих подряд повторяющихся по ритмике и высоте нот — и практически во всех указанных примерах это правило срабатывает.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как воровали музыку в СССР.

В общем, давайте смотреть и слушать этот плагиат. Начнем с более ранних примеров, а там постепенно доберемся и до позднего совка.

1. Исаак Дунаевский, плагиат «Песни веселых ребят».

Знаменитая "Песня веселых ребят" Исаака Дунаевского стала очень популярна благодаря фильму "Веселые ребята", который понравился самому великому языковеду и кинокритику, а сама песня "пошла в народ" и в принципе остается известной и популярной еще и сегодня. Слушаем, как оно было в кино:

Послушали? А теперь послушайте песню мексиканских революционеров, которая появилась двадцатью годами ранее. Как полагают, Исаак Дунаевский услышал ее в записях, которые привезли режиссеры Александров и Эйзенштейн из Мексики в 1930-31 годах. Что интересно — в песнях даже совпадают тональности, то есть Дунаевский даже не парился с транспонированием. А еще в "Песне веселых ребят" хорошо узнается этакая "мексиканская" партия банджо, что для советской музыки тех лет было экзотикой. Короче, плагиат.

2. Аркадий Островский, плагиат «Пусть вседа будет солнце».

Известная и сейчас песня "Пусть всегда будет солнце" считается принадлежащей композитору Аркадию Островскому, думаю вы все ее слышали. Для тех, кто не слышал или не помнит эту песню, напомню ее:

На самом деле песня является ничем иным, как плагиатом вышедшей четырьмя годами ранее песни "Gabrielle" от группы "Hootenanny Singers":

3. Александра Пахмутова, плагиат в песне «Нежность».

В 1965 году советский композитор Александра Пахмутова написала свою известную и весьма красивую песню "Нежность" на слова поэтов Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. Одной из первых исполнительниц песни стала Майя Кристалинская, а далее ее пели и другие известные исполнители, в том числе и мужчины — например, Дмитрий Хворостовский. Послушайте:

А теперь сравните мелодию, которая начинается в тексте со слов "опустела без тебя Земля" с музыкой из "Простой симфонии" английского композиотра Бенджамина Бриттена, которая была написана аж в 1934 году, эта ее часть известна также как "Сентиментальная сарабанда". Послушайте, слизано один-в-один не только мелодически, но и ритмически:

4. Ян Френкель, плагиат в песне «Вальс расставания».

Известная песенка "Вальс расставания" была написана композитором Яном Френкелем в 1965 году для фильма "Женщины"и часто поется до сих пор. Песня больше известна под названием просто "Вальсок":

А теперь послушайте для сравнения произведение под названием "Муки любви", которое было написано австрийским скрипачом Фрицем Крейслером аж в 1905 году. Сравните сами, похоже или нет. Как по мне — чистейшей воды плагиат:

5. Плагиат в песне «Город детства».

Песня "Город детства", которую Эдита Пьеха спела в 1966 году, остается популярной и сейчас, ее перепевает множество современных эстрадных артистов (в том числе и внук Эдиты Пьехи по имени Стас). Песня действительно очень красивая и практически сразу же полюбилась советским слушателям.

С музыкой песни получился интересный момент — на пластинке 1968 года было указано, что "автор музыки неизвестен — хотя это нонсенс, так как все равно кто-то делал адаптацию и аранжировку. А на более поздних изданиях песню и вовсе подписывали как "Шотландская народная". В общем, послушайте:

И только намного позже советские слушатели узнали, что их любимый "Город детства" — это ни что иное, как точная перепевка песни "Greenfields", которую спела группа "The Brousers Four" в 1960 году. Послушайте и сравните сами:

6. Раймонд Паулс, плагиат «Вернисажа».

Помните знаменитую песню "Вернисаж", которую пела Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев? В принципе, песня довольно популярна и сейчас. Вот, напомню ее вам:

А теперь сравните "Вернисаж" с песней "A Veces Tu, A Veces Yo", которую пел Хулио Иглесиас. Запев отличается лишь ритмически, а вот припев содран вообще "в ноль", что называется:

7. Евгений Крылатов, плагиат в музыке для «Гостья из будущего».

И последний пример плагиата, который лично я обнаружил совсем недавно. В 1984 году на телеэкраны вышел полюбившийся советским детям фильм "Гостья из будущего". Кино, надо признать, действительно неплохое с хорошей музыкой. Особенно мне всегда нравился композиция под названием "Полет над Москвой" с такими красивыми переливающимися переходами из мажора в минор и обратно:

А совсем недавно я послушал знаменитую песню Макартни "Yesterday" в исполнении Элвиса Пресли и вдруг услышал невероятно знакомую гармонию. Несколько фрагментов отсюда Крылатов явно позаимствовал, послушайте сами:

Максим Мирович