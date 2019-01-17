Владимир Милов: Все новые налоги в РФ уйдут на обогащение путинских олигархов 17.01.2019, 13:09

Фото: vatasi.livejournal.com

Обеднение рядовых россиян только усилится.

В текущем году в России ожидается огромное повышение всевозможных налогов и прочих сборов. Команда известного политического деятеля Владимира Милова подсчитала, что в общей сложности каждому россиянину придется переложить из своего кармана в карман олигархов 7642 рубля в год или же 637 рублей в месяц, пишет «Русский монитор».

В собственном блоге в Twitter команда Милова разместила видео, в котором детально объяснила, куда на самом деле будут потрачены деньги населения, отметив, что все дополнительные «поборы» уйдут на «обогащение прикормленных властью монополий и путинских олигархов», тогда как обеднение рядовых граждан только усилится: