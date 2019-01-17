Владимир Милов: Все новые налоги в РФ уйдут на обогащение путинских олигархов
- 17.01.2019, 13:09
Обеднение рядовых россиян только усилится.
В текущем году в России ожидается огромное повышение всевозможных налогов и прочих сборов. Команда известного политического деятеля Владимира Милова подсчитала, что в общей сложности каждому россиянину придется переложить из своего кармана в карман олигархов 7642 рубля в год или же 637 рублей в месяц, пишет «Русский монитор».
В собственном блоге в Twitter команда Милова разместила видео, в котором детально объяснила, куда на самом деле будут потрачены деньги населения, отметив, что все дополнительные «поборы» уйдут на «обогащение прикормленных властью монополий и путинских олигархов», тогда как обеднение рядовых граждан только усилится:
Огромное увеличение налогов и прочих поборов ожидается в 2019 году. Почему и зачем?— Команда Милова (@team_milov) 15 января 2019 г.
Владимир Милов подробно говорит о том, за что мы платим на самом деле.#ГдеДеньгиhttps://t.co/IUQAg3ZCDb pic.twitter.com/GTs45xrSvm