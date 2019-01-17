Россияне бегут от Путина 17.01.2019, 20:14

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Фото с сайта santaferelo.ru

Журналисты и политологи – о причинах новой волны российской эмиграции.

В российских медиа и соцсетях продолжается активное обсуждение кратно заниженных Росстатом данных относительно граждан, эмигрировавших из страны за последние годы. Реальные масштабы исхода из страны таковы, что звучат сравнения происходящего с самыми драматическими периодами российской истории, в том числе Гражданской войной 1918 г.

Напомним, по данным российского медиаресурса «Проект», всего за третий срок президентства Владимира Путина из страны уехали 1,7 млн человек. Однако Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в шесть раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат. Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии — в 12 и 14 раз.

Сатирик Евгений Шестаков по этому поводу напомнил в Фейсбуке, что «белая эмиграция» после захвата в 1917 году власти большевиками составила «всего» 1,4 миллиона человек.

«Они уехали от тебя», – пишет Шестаков, обращаясь к президенту Путину.

Как отметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» известный блогер, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, цифры Росстата подтверждают, в частности, тот факт, что государственное вранье на различных уровнях достигло в стране невиданных масштабов. По его мнению, ведомства занижают или повышают в зависимости от “необходимости и целесообразности” показатели уже не на несколько процентов, а в разы.

«В этом плане довольно показательно недавнее высказывание вице-премьера (Татьяны) Голиковой, которая сказала, что знает, как выполнить один из майских указов Путин – о снижении бедности в два раза, – напомнил он. – По ее совершенно искреннему убеждению, сделать это очень просто – путем изменения методов подсчета. То есть, для этого не надо что-то реально менять в жизни людей, а достаточно подсчитать так, чтобы тот, кто вчера был бедным, сегодня стал богатым, по-прежнему получая свои копейки в виде пенсии и зарплаты».

И это совершенно фантастическое тотальное вранье госорганов идет отовсюду, начиная с первого лица страны, считает Игорь Яковенко.

«Невероятно, но в плане массовой эмиграции Россия обогнала такие страны, как Китай с его более чем миллиардным населением и Украину, находящуюся де-факто в состоянии войны с Российской Федерацией, – продолжил он. – Это – показатель. Люди бегут уже не столько куда-то, сколько откуда. Вообще, подобные переселения народов всегда связаны с тираническими режимами. Люди бежали от большевиков, от Гитлера. Теперь люди бегут от Путина. Это надо просто четко сказать».

По числу уехавших из страны за 2017 год (377 тысяч человек – даже согласно официальным данным) Россия находится на третьем месте в мире. На первом месте — Индия, на втором — Мексика. Россия обгоняет даже Китай и Бангладеш. Для сравнения: общее число эмигрантов из США (страны, население которой превышает 325 млн.) составило в три раза меньше – 3 млн человек, чем из России (с населением в 144 миллиона) , откуда уехали 10,6 млн, или 7% от всего населения страны)..

В свою очередь, политолог Федор Крашенинников считает, что процесс эмиграции на руку российским властям.

«Я лично думаю, что они очень рады тому, что люди уезжают, – сказал он. – Потому что чем больше активных и недовольных людей покинет страну, тем спокойнее будет существовать этому режиму».

А то, что Росстат занижает цифры, нужно исключительно для внутренней пропаганды, уверен политолог: «Чтобы эти цифры не выглядели такими уж вызывающими и страшными. Тем самым нам как бы говорят: подумаешь, уехали и уехали, ничего страшного, невелика потеря. Реальный масштаб выезда людей, тем более из категории молодых, образованных, успешных и так далее просто не выгоден для пропаганды, поэтому замалчивается».

В принципе, государство вполне благорасположено к тому, чтобы недовольные властью не протестовали в России, не пытались бы здесь изменить ситуацию, а просто тихо уезжали, резюмировал Федор Крашенинников.

Согласно глобальному опросу Gallup, США остаются наиболее привлекательной страной для потенциальных мигрантов: 21% всех желающих сменить место жительства устремлены именно туда. Второе место у Канады – 6%.

По данным Росстата, самые распространенные мотивы эмиграции – личные и семейные. Независимые социологи рисуют совсем другую картину. Согласно исследованиям Левада-центра, в качестве главной причины переезда россияне указывают лучшие условия жизни и обустроенность быта за рубежом, а также нестабильную экономическую ситуацию в России.

Игорь Яковенко в этой связи отметил, что особенно много бежит людей с хорошим образованием и ученых. А «бурный поток утечки мозгов», на его взгляд, начался после 2014 года, «когда Путин украл Крым».

«Потому что люди научного труда почувствовали: в России нет будущего, считает он. – Международная изоляция для ученого означает творческую, научную смерть. И они стали бежать. В 2016 году, например, выехало за рубеж в два с лишним раза больше ученых, чем в 2013 году. Выезжают, прежде всего, именно те, кто способен стать локомотивом прогресса».

Этот процесс, безусловно, приводит не просто к демографической деградации, а деградации интеллектуальной, культурной, образовательной» и в конечном итоге, страна в такой ситуации теряет всякие ориентиры и перспективы, обобщил журналист.