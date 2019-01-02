«Лукашенко по свистку бежит в Кремль, высиживая там на мешках картошки» 18 2.01.2019, 20:28

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В нормальных странах такое невозможно.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко нуждается во внешнем финансировании, поэтому готов "продавать" Беларусь президенту РФ Владимиру Путину и не будет отстаивать независимость своей страны. Такое менение в комментарии изданию "Гордон" выразил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Лукашенко и Путин сидят и договариваются, предположительно, о судьбе Беларуси. Никто ничего не знает. В нормальных странах такое невозможно. И надеюсь, в Украине в том числе. По сути, встретились два преступника, два нелегитимных в своих странах президента. Лукашенко без денег – он залез в такую финансовую яму, что сам выкарабкаться оттуда уже не может. Попытки развести идиотов с Запада провалились, поэтому остается единственный привычный вариант – продавать Беларусь Путину. Чем, собственно, Лукашенко успешно занимается уже больше 20 лет. Российское руководство дает ему понять, что может дать денег, но взамен хочет получить все, что только пожелает. В Беларуси осталась еще стратегическая собственность, ряд производств – химическая промышленность, нефтеперерабатывающий завод, работающий как раз на российской нефти. Просто стыдно в 21 веке наблюдать за возней двух феодалов", – отметил Андрей Санников.

Он считает, что российская пропаганда будет активнее работать против Беларуси.

"Ползучая аннексия Беларуси со стороны РФ уже давно происходит. Самый яркий показатель – белорусская территория предоставляется для военных учений вооруженным силам России. Думаю, сейчас будет усиливаться кремлевская пропаганда против Беларуси как независимого государства. То есть за дружбу с "братской" Россией. "Зеленые человечки" Путину тут не понадобятся. Но его останавливает один факт: он может получить переход войны из Украины на территорию Беларуси. Путин знает, что белорусские добровольцы воюют за Украину на Донбассе. И точно так же украинцы могут поддержать белорусов в их борьбе за независимость своей страны", – сказал собеседник.

По его словам, для Беларуси важны результаты грядущих выборов в Украине.

"Лукашенко пытается добиться поддержки от определенных групп, но это у него вряд ли получится. Он не гарант независимости и социального положения – причем не только населения в целом, а даже своих прикормленных бизнесменов. Его позиции крайне слабые. И словам Лукашенко доверия нет. Он озвучивал такие лозунги: мол, вы что, хотите, как в Украине? Да, хотим! За свободу надо бороться. Мы видим, что Лукашенко не будет защищать независимость Беларуси. По свистку он бежит в Кремль, высиживая там на мешках картошки. Конечно, я с оптимизмом смотрю в будущее – Беларусь будет свободной, европейской страной. Но 2019 год покажет, как будут развиваться ближайшие события. В частности, для Беларуси крайне важны результаты выборов в Украине. Поймите, мы самые близкие союзники друг для друга", – резюмировал Андрей Санников.

За последнюю неделю в Москве дважды проходили переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина по вопросам функционирования “союзного государства” России и Беларуси.

В 1999 году был подписан договор о создании “союзного государства” России и Беларуси. Целями этого образования, как сказано в документе, является создание единого экономического пространства, проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны, формирование единой правовой системы и др.