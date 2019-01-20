Оппозиция Азербайджана провела самый многолюдный митинг за последние годы 1 20.01.2019, 19:35

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Фото: Настоящее Время

Тысячи людей на улицах Баку потребовали освободить блогера Мехмана Гусейнова.

19 января тысячи людей на улицах Баку потребовали освободить блогера Мехмана Гусейнова, которому дали два года колонии после того, как он сделал видео о назначении жены президента Азербайджана Алиева вице-президентом страны, сообщает «Настоящее время».

В Баку проходит митинг оппозиции в поддержку политзаключенных и журналистов, собрались тысячи человек. Они требуют освобождения блогера Мехмана Гусейнова, которому дали два года колонии после того, как он сделал видео о жене президента Алиева https://t.co/vcjbR2uzDv pic.twitter.com/UpxxUjkzFK — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 19 января 2019 г.

По словам экспертов, последней каплей в деле Гусейнова стал опрос, который он в феврале 2017 года провел на улицах азербайджанской столицы. Блогер спрашивал: «Если бы вы управляли предприятием, назначили ли бы вы свою жену своим заместителем?» Конкретные имена в опросе не назывались, но все понимали, что Гусейнов намекал на указ президента Азербайджана Ильхама Алиева, который назначил свою жену первым вице-президентом.

Теперь блогер отбывает двухлетний срок в тюрьме по обвинению в клевете на полицию, почти три недели назад он объявил голодовку в знак протеста против нового обвинения в том, что он якобы избил сотрудника колонии.

Если бы не это дело, весной 2019 года Мехман Гусейнов должен был выйти на свободу. Однако новое дело может привести к тому, что блогеру могут дать еще 5-7 лет колонии.

Митинг в поддержку Гусейнова провел Национальный совет по демократическим силам, его также поддержали партия «Мусават» и ряд других оппозиционных сил.

«Наши требования – освободить Мехмана Гусейнова и других политзаключенных, вернуть деньги, переведенные из бюджета на оффшорные счета», – сообщил перед митингом председатель Национального совета Джамиль Гасанли.

Согласно ресурсу «Аравот», акция стала самой многолюдной за последние годы.

Ранее в поддержку Гусейнова ряд журналистов и активистов начали голодовку.