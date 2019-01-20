Власти запретили служение в Беларуси еще одному ксендзу-поляку 7 20.01.2019, 21:14

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Ксендз разговаривал с людьми и проводил службы на белорусском языке.

Епископ Витебский сообщил прихожанам Витебского кафедрального костела, что власти окончательно отказали ксендзу Павлу Кнуреку служение в Беларуси.

Кнурек отработал в Беларуси 16 лет: сначала в Лынтупах на Поозерье, потом — в костеле Иисуса Милосердного в Витебске.

В ноябре 2018 года настоятель был вынужден покинуть страну, так как не получил разрешения на дальнейшее служение в Беларуси. Он еще надеялся, что расставание временное и что в течение нескольких месяцев вопрос может решиться и он вернется к пастве.

Витебские верующие обратились с петицией протеста к уполномоченному по делам религии в Беларуси Леониду Гуляко, пишет сайт «Віцебскай Вясны».

«Решение не продлить разрешение на служение ксендза Павла вызывает тем большее удивление, что в последние годы наше государство ярко демонстрирует открытость миру. В 2018 году Указом президента был увеличен срок безвизового пребывания иностранных граждан на территории нашей страны до одного месяца. И совершенно непонятно, как при этом человек, более пятнадцати лет проработавший в Беларуси на ниве духовного возрождения нашего Отечества, лишается права находиться и служить на ее территории. Уверены, что такие запреты вредят имиджу всей страны», — говорится в обращении к Гуляко.

Витебляне не воспринимали Павла Кнурека как иностранца, так как он «отправлял богослужения, произносил проповеди и разговаривал с людьми на хорошем белорусском языке», прекрасно знал белорусскую культуру и всячески способствовал ее развитию.

«Мы убеждены, что для людей, сеющих добро, любовь и истинную веру, Беларусь должна всегда держать двери открытыми. Из того, что они вдруг закрываются перед кем-то, происходит, на наш взгляд, только вред и напряженность в обществе», — говорится в обращении к Гуляко.

На предрождественской пресс-конференции епископ Витебский Олег Буткевич обращал внимание на «определенные сложности с приглашением священнослужителей из заграницы, не только из Польши».

Вакансии священников в Витебской епархии пока невозможно компенсировать ксендзами-белорусами. На подготовительных курсах в духовной семинарии обучаются сейчас всего два человека из епархии.

В то же время за последние три года (2016—2018) власти не дали ни одного разрешения на служение в Витебской епархии иностранцам — католическим священникам или монахиням.

Ранее аналогичный отказ получил ксендз Собеслав Томаля из Солигорска. За такими шагами просматривается желание властей снизить в стране число ксендзов граждан Польши. В то же время, например, православным митрополитом является гражданин России Павел (Пономарев), хотя по закону им должен был бы быть гражданин Беларуси.

На предрождественской пресс-конференции епископ Витебский Олег Буткевич обращал внимание на «определенные сложности с приглашением священнослужителей из заграницы, не только из Польши».

Вакансии священников в Витебской епархии пока невозможно компенсировать ксендзами-белорусами. На подготовительных курсах в духовной семинарии обучаются сейчас всего два человека из епархии.

В то же время за последние три года (2016—2018) власти не дали ни одного разрешения на служение в Витебской епархии иностранцам — католическим священникам или монахиням.

Ранее аналогичный отказ получил ксендз Собеслав Томаля из Солигорска. За такими шагами просматривается желание властей снизить в стране число ксендзов граждан Польши. В то же время, например, православным митрополитом является гражданин России Павел (Пономарев), хотя по закону им должен был бы быть гражданин Беларуси.