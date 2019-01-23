Беларусь ухудшила положение в рейтинге лучших стран мира 23.01.2019, 15:09

Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, занимает Швейцария.

Журнал US News & World Report опубликовал ежегодный рейтинг 80 лучших стран мира.

Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, занимает Швейцария.

За ней следуют Япония (поднялась на три строчки), Канада (опустилась на одну строчку), Германия (опустилась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку), Швеция и Австралия, которая опередила США. Замыкают список Ангола (78 место), Иран (79) и Ирак (80). В перечень также попали Латвия (55 место), Украина (65 место), Казахстан (68 место) и Беларусь (73-е место).

Напомним, в прошлом году Беларусь была на 72-м.