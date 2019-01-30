Как три брата Лисаковича пробиваются в белорусском футболе 30.01.2019, 20:56

Возможно, прямо сейчас это самая футбольная семья в белспорте.

В понедельник в минском Футбольном манеже завершился «Кубок развития», собравший сборные U-17 из 12 стран. Впервые с 2007 года победу в турнире одержали белорусы. В решающем матче команда Михаила Мархеля минимально победила Израиль, а лучшим игроком соревнований был признан 16-летний полузащитник солигорского «Шахтера» Руслан Лисакович.

Руслан – младший из трех братьев Лисаковичей. Все они занимаются футболом. 20-летний Виталий – форвард того же «Шахтера», 19-летний Дмитрий – полузащитник минского «Торпедо», пишет «Трибуна».

Это не самая обычная семья.

Что известно о детстве братьев?

Братья Лисаковичи родились в Минске, однако в 2003 году перебрались в Узду к бабушке и дедушке. О родителях парни говорить не любят. Известно, что мама давно умерла, а отец частенько попадает в места не столь отдаленные. Поэтому воспитанием детей и занимались бабушка с дедушкой.

– Было обычное бабушкино воспитание, – нехотя говорит о детстве старший из братьев Виталий. – Всегда все разрешалось, но если заслужил – наказывали по всей строгости. Бабушка и дедушка хотели, чтобы мы выросли людьми.

Большой вклад в формирование характера ребят внесла улица, где будущие футболисты пропадали с утра до вечера. Недаром многие специалисты при разговоре о Лисаковичах сначала вспоминают их бойцовские качества и только потом говорят о футбольных задатках. Вроде как старший из братьев в свое время даже угодил в местный РОВД. Тем не менее, Виталий сам следил за братьями, проверял уроки и не позволял хулиганить.

– Очевидно, что общее между нами – характер. Буквально каждый говорит, что у нас он [характер] тяжелый, но я лишь отчасти соглашусь: ведь наш характер проявляется только на поле. Там мы не сдерживаем себя. А вот в жизни и я, и Виталя, и Руслан совершенно другие, – уверяет средний из братьев Лисаковичей Дмитрий. – У нас было тяжелое детство и никогда ничего не было. Несмотря на это, нас научили всегда помогать другим. Если спросить партнеров по команде или знакомых – каждый скажет, что в любой ситуации мы поможем и не отвернемся от человека. Мы адекватные люди и с нами все в порядке. А то, что происходит на поле, уж извините, мы живем футболом. Думаю, если бы не наш характер, мы бы не играли в футбол.

Узда – маленький райцентр в Минской области с населением чуть больше 10 тысяч. Поэтому футболом братья занимались в одной группе, несмотря на разницу в возрасте.

– Сначала тренировки больше походили на школьные занятия физкультурой. С нами тренировались парни 95 года рождения и младше. В общем, кто мог, тот и приходил заниматься, – вспоминает Дмитрий Лисакович.

Спустя несколько лет ребят заметил тренер местного футбольного клуба Андрей Чайковский и позвал к себе в секцию. Братьев не стали разлучать, хотя на тот момент костяк команды составляли футболисты 1997 года рождения. Этот коллектив представлял Узду в областных и республиканских соревнованиях.

Летом 2011-го в Слуцке проходил финальный раунд чемпионата страны среди ДЮСШ по мини-футболу для ребят 98-го года рождения. За Узду выступали все три Лисаковича. Команда, чей состав ограничивался шестью футболистами в заявке, дала бой Борисову, Солигорску, Молодечно. Узда заняла четвертое места, а братья проявили себя с лучшей стороны. Особенно Виталий, забивший много мячей.

– Не заметить Виталика и Диму, которые на том турнире индивидуально превосходили четверки соперников, было сложно. Даже Руслан, несмотря на возраст, забил парочку мячей в своей огромной майке ниже колена, – делится воспоминаниями Андрей Чайковский. – Виталик обыгрывал всю четверку соперников и ждал пока младший брат прибежит на дальнюю штангу. И еще плакал, когда команда пропускала. Отлично помню те сумасшедшие эмоции, которые испытал от турнира. Ни один финал чемпионата мира или Лиги чемпионов даже рядом не стоят!

После турнира к Чайковскому обратились представители «Шахтера» с просьбой посодействовать в переезде нападающего в Солигорск. Виталий согласился без раздумий.

– Что в Узде делать? Футбол в Солигорске развит куда лучше, – вспоминал потом старший из братьев. – Родители (иногда в разговоре Виталий так называет бабушку и дедушку – Tribuna.com) не были против. Наоборот, поддержали мое решение.

Младшие братья на некоторое время остались в Узде, но с оговоркой, что, когда придет время, их тоже пригласят в «Шахтер». Так оно в итоге и получилось. Спустя несколько лет Дмитрия и Руслана позвали в Солигорск. Средний из братьев к тому времени успел даже провести несколько матчей во второй лиге за «Узду».

Как дальше складывалась футбольная карьера братьев?

Виталий Лисакович пока единственный из братьев, кто заиграл в основной команде «Шахтера». Дебют нападающего пришелся на матч за Суперкубок против БАТЭ в 2016 году. Уже первым выходом на поле старший Лисакович заинтересовал солигорских болельщиков, которые видели в нем будущую звезду команды. Виталий, в отличие от ровесников, смело брал на себя игру, шел в обводку на нескольких оппонентов и отдавал передачи пятками. За два сезона Лисакович принял участие в 27 матчах основной команды, в которых отличился семь раз.

Яркой игрой молодой форвард привлек внимание загребских скаутов. Зимой 2018-го Виталий отправился в полугодичную аренду в «Динамо». За это время боссы «шашечных» могли оценить перспективы белоруса и, в случае чего, выкупить его трансфер. Правда, дела у Лисаковича в Хорватии не пошли. Футболист лишь раз появился на поле с главной командой и по большей части выступал за дубль «Динамо», базирующийся в первой лиге. Лисакович неплохо играл, но один мяч в 11 матчах – скромный показатель. Зато гол получился очень эффектным.

В июне форвард вернулся в Солигорск, где сейчас пребывает в статусе опальной звезды. Старший из братьев перестал попадать в заявку на матчи главной команды и в основном играл за дубль. И дело даже не в травмах, которых у форварда к 20 накопилось немало (колени, голеностоп, сломанная кисть, боли в животе, проблемы с ахиллом – вот далеко не полный список того, что приключалось с Лисаковичем). Помимо «хрустальности» Виталию мешает непростой характер.

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев считает, что молодому форварду необходимо найти себя в этой жизни и начать смотреть на мир серьезно, по-взрослому. Пока же наставник «горняков» не может справиться с Виталием и по этой причине сослал того в дубль. Сейчас «Шахтер» не прочь избавиться от непослушного нападающего, но мешает компенсация, которую надо платить.

В январе Ташуев огласил список из 27 футболистов, отправившихся на первый сбор в Турцию. Лисаковича среди этих футболистов не оказалось.

А вот Михаил Мархель, тренер молодежной сборной, продолжает верить в футболиста:

– Не могу сказать, что его карьера загибается. Просто бывают такие периоды, когда нужно немножко потерпеть. Если хватит ума и характера, думаю, все наладится. Виталий – игрок с огромным потенциалом. И я как тренер молодежной сборной рассчитываю на его помощь.

Дмитрий Лисакович пробует пробиться в высшую лигу после травмы

Средний из братьев Лисаковичей в структуре «Шахтера» надолго не задержался. В одном из матчей за дубль Дмитрий серьезно травмировался. Далее полузащитника ждала операция на спине и восьмимесячный курс реабилитации. «Шахтер» такая ситуация не устроила, поэтому клуб указал парню на дверь. Правда, надолго он без клуба не остался. Практически сразу же на него вышел тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Кучук и позвал к себе.

Дмитрий хорошо зарекомендовал себя во второй команде, поэтому его стали привлекать к играм основы. В 2017-м полузащитник провел 19 матчей за дубль «воронов», в которых трижды забил, а еще семь раз появлялся на поле в высшей лиге, но результативными действиями не отметился. Прошлой зимой Лисакович-средний пробовал устроиться в «Торпедо-БелАЗ», однако впечатлить во время просмотра Олега Кубарева не удалось.

– Честно говоря, не знаю, почему не получилось. Наверное, слишком молодой. Тогда на просмотре было много местных парней, поэтому нужно было очень сильно проявить себя, чтобы закрепиться. Не могу сказать, что сильно плавал на том сборе, но определенно подвели тесты, – считает Дмитрий. – Я много пропустил из-за травм, поэтому подошел к сбору не в лучших кондициях. Как результат мои показатели на тестах были далеки от оптимальных. Поговорили с тренерами, мне сказали, что не подхожу. Затем вернулся в «Крумкачы».

В конце марта «воронов» не допустили к участию в высшей лиге, и Лисакович-средний остался без клуба. Несколько месяцев Дмитрий провел в "Узде" и только в начале августа пополнил ряды минского «Торпедо», но за основную команду до сих пор не сыграл. А в 10 матчах молодежного первенства дважды отличился и еще раз ассистировал партнеру.

Несмотря на то, что Дмитрий – средний, в антропометрии он уступает даже младшему брату, который на два года младше.

– Что нас отличает друг от друга? Во-первых, габариты. Во-вторых, мысли на поле: к сожалению, на футбольном поле я более закрепощен, боюсь ошибиться, часто передерживаю мяч, – говорит с огорчением Дмитрий. – И Виталя, и Руслан выходят с пустой головой, без лишних мыслей, и сосредоточены только на самой игре.

Руслан Лисакович – один из самых перспективных молодых футболистов страны

Младший из братьев Лисаковичей пока только-только подбирается к дублирующему составу «Шахтера». В свои 16 полузащитник провел 10 матчей за вторую команду Солигорска, в которых результативными действиями не отметился. Зато его старания на поле не остались незамеченными тренерами и болельщиками. В номинации «Лучший игрок года в возрастной категории U-17» по итогам 2018-го Руслан занял третье место.

– Руслан обладает прекрасными футбольными качествами. Не считаю его игроком оборонительного плана. Скорее, это разнообразный футболист. Руслан не боится идти в атаку, у него хорошо поставлен удар, – характеризует подопечного главный тренер команды U-17 Михаил Мархель. – Плюс технически хорошо оснащен. Несмотря на небольшой рост, достаточно неплохо играет головой. Еще хотел бы отметить, что Руслан быстро набирает физическую форму.

На «Кубке развития» Руслан Лисакович стал одним из лидеров сборной. Во всех пяти встречах полузащитник выходил в стартовом составе и на нем была завязана игра в центре поля. Особый вклад в победу нашей сборной Руслан внес в поединке с бельгийцами. При первом взятии ворот соперника Лисакович здорово пробил со штрафного – вратарь не взял намертво мяч, и после прострела Максима Ковалевича в собственные ворота забил Бас Ван ден Эйден. А в заключительном отрезке Лисакович исполнил классную подачу со стандарта, которую замкнул Андрей Макаренко. Полезные действия Руслана позволили нашей сборной обыграть бельгийцев 3:1 и с первой строчки выйти из группы.

– Руслан стилеобразующий игрок. Для меня очень важно, чтобы такие футболисты были в сборной. Большим плюсом для команды стало его умение исполнять стандартны. Не всегда в сборных находятся такие футболисты. Пока преждевременно о чем-то говорить, но определенный талант у парня точно есть, – считает Мархель. – Главное, есть характер, который позволяет завести команду, если вдруг игра не пошла или что-то не получается. В этом плане он очень похож на Виталика. Не любит проигрывать, эмоциональный. По ним сразу видно, что это братья. Довольно много общих черт. Надеюсь, Руслан возьмет все лучшее от Виталия и не станет повторять его ошибок.

Однако тренер осторожно говорит о будущем футболиста:

– Он еще на стадии становления. Нужно очень много работать. Если парень не остановится на достигнутом, думаю, ему по силам заиграть на хорошем уровне. Тем более перед его глазами пример брата. И он сам должен понимать, как может быть, а как быть не должно.

Руслан Лисакович стал заметным игроком на турнире не только благодаря игре, но и гладко выбритой голове.

– Сейчас такое поколение футболистов, что у большинства чубы на голове. Видимо, он хочет как-то выделиться. Мне кажется, это вполне нормально. В команде шутят по этому поводу, но не прямо в лоб. С ним особо зло не пошутишь, – отмечает Мархель.