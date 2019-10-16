Как изменилась жизнь белоруса, который сорвал джекпот в $1,9 миллиона 2 16.10.2019, 14:03

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Вокруг подобных успехов и их авторов часто появляются невероятные легенды.

Житель Могилева, который в июне сорвал джекпот почти в 4 миллиона рублей, по-прежнему работает на одном из предприятий города, на котором трудился до выигрыша, сообщает tut.by.

«Он не потерял голову и относится к сумме выигрыша cо всей ответственностью. Первой серьезной покупкой стал новый велосипед», — рассказывают организаторы лотереи.

«Понятно, что вокруг подобных успехов и их авторов неизбежно появляются невероятные легенды, поражающие воображение новости и небылицы. Могу сообщить, что у обладателя джекпота все хорошо», — рассказал гендиректор компании «Спорт-пари» Юрий Юрасюк.

Жителю Могилева полностью выплатили сумму выигрыша. Напомним, в Беларуси выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

Ранее мужчина рассказывал, что некоторую часть выигрыша намерен потратить на улучшение жилищных условий и на то, чтобы поправить здоровье. Могилевчанин говорил, что также намерен помочь тем людям, «которые находятся в более сложной жизненной ситуации, чем нахожусь и находился я». Основную же часть денег победитель собирался куда-либо вложить, чтобы «они работали».

У победителя рабочая профессия. Он ранее заявлял, что оставлять работу после выигрыша в лотерею не планирует. «Возможно, со временем сменю работу, но сейчас такие сиюминутные, необдуманные решения я принимать не буду», — говорил мужчина.