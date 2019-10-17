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Видеофакт: В суде устроили овацию Дмитрию Полиенко

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  • 17.10.2019, 12:28
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Видеофакт: В суде устроили овацию Дмитрию Полиенко
Дмитрий Полиенко
Фото: «Радыё Свабода»

После открытия процесса активиста встретили, как героя.

В Минском городском суде после того, как процесс над Дмитрием Полиенко удалось сделать открытым, активиста встретили аплодисментами.

Видео опубликовал в «Фейсбуке» соратник политзаключенного Вячеслав Косинеров.

На ролике видно, что собравшиеся в заде встречают Дмитирия Полиенко, как героя. Люди скандируют: «Свободу Полиенко!», «Жыве Беларусь!», «Зміцер, Зміцер, Зміцер!».

«Дмитрий добился своего: судебный процесс теперь открыт. Но его привели уже в наручниках, мы слышали лай собак — то есть, его обыскивали с собаками, фашистская власть снова показала свой оскал. Но Дмитрий жив, и он добился своего. Красава!», - прокомментировал ситуацию Вячеслав Косинеров.

Напомним, что сегодня Минский городской суд продолжил рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко. В начале суда политзаключенный в знак протеста вскрыл себе вены. После этого процесс сделали открытым.


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