Видеофакт: В суде устроили овацию Дмитрию Полиенко 1 17.10.2019, 12:28

1,126

Дмитрий Полиенко

Фото: «Радыё Свабода»

После открытия процесса активиста встретили, как героя.

В Минском городском суде после того, как процесс над Дмитрием Полиенко удалось сделать открытым, активиста встретили аплодисментами.

Видео опубликовал в «Фейсбуке» соратник политзаключенного Вячеслав Косинеров.

На ролике видно, что собравшиеся в заде встречают Дмитирия Полиенко, как героя. Люди скандируют: «Свободу Полиенко!», «Жыве Беларусь!», «Зміцер, Зміцер, Зміцер!».

«Дмитрий добился своего: судебный процесс теперь открыт. Но его привели уже в наручниках, мы слышали лай собак — то есть, его обыскивали с собаками, фашистская власть снова показала свой оскал. Но Дмитрий жив, и он добился своего. Красава!», - прокомментировал ситуацию Вячеслав Косинеров.

Напомним, что сегодня Минский городской суд продолжил рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко. В начале суда политзаключенный в знак протеста вскрыл себе вены. После этого процесс сделали открытым.