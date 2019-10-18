Фермер рассказал, как заработать $500 на квадратном метре, работая по полчаса в день 4 18.10.2019, 15:32

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Белорус из-под Смолевичей поделился опытом.

Сельское хозяйство находится в аутсайдерах по зарплате среди отраслей экономики. Власти уже не первый год бьются над решением задачи, как же ее дотянуть до заветной тысячи рублей. Владелец личного подсобного хозяйства Kura.by и ремесленник Сергей Квиткевич говорит, что получить «зарплату попиццот», а то и больше, живя в деревне, совсем несложно. По его словам, нужен квадратный метр площади, час времени в день и любовь к птицам, а «покупатель на свежую, экологически чистую курицу и яйца всегда найдется».

Портал tut.by побывал в гостях у фермера из-под Смолевичей и узнал, что нужно, чтобы вырастить бройлера без антибиотиков в полтора раза крупнее, чем обычно, и как получать в сельском хозяйстве тысячу рублей.

«Понял, что хочу уехать из города, купил старый домик в деревне и переехал туда жить»

«Колхозник» Сергей Квиткевич, как он себя называет, большую часть жизни прожил в столичной квартире возле площади Победы. У него был свой бизнес: сперва фирма, которая оказывала услуги по установке сигнализаций, потом по ремонту радиоэлектроники.

— Я никакого отношения к сельскому хозяйству никогда не имел. Но жить в квартире мне не нравилось. Поэтому мы ее продали и купили частный дом в Минске, — рассказывает собеседник. — Жизнь стала намного лучше. А в 2010 году я понял, что хочу и вовсе уехать из города, купил старый домик в деревне и переехал туда жить.

Живя в деревне, Сергей еще около года ездил на работу в Минск. На тот момент он уже ушел из бизнеса и работал директором одной из столичных фирм.

— Потом я посчитал, что эти поездки на работу в Минск отнимают у меня много средств, времени и сил, и решил, что нужно начинать что-то делать в колхозе. Решил разводить птиц. Подумал, что 500 долларов, которые я тогда зарабатывал в Минске, я и в деревне получу, — говорит Сергей.

Выбор пал на перепелов. Фермер рассказывает, что он много читал об этих птицах, «в то время их яйца считались панацеей чуть ли ни от всех болезней, и давно мечтал их завести». Но пока жил в городе, это было невозможно.

— Купил две клетки и птенцов перепелки за большие деньги. Но их вскорости съела крыса. Потерпев неудачу, решил не сдаваться — купил еще. Когда птицы начали нести яйца, моему счастью не было предела. Жена шутила: «Ты их любишь больше, чем меня», — вспоминает с улыбкой собеседник. — Все знакомые хотели покупать у меня перепелиные яйца, поэтому птиц становилось все больше. Потом я завел кур-несушек, потом бройлеров. В какой-то момент у меня было уже около 200 птиц.

По словам Сергея, 1000 рублей в месяц чистой прибыли у него выходило, даже больше.

— Я покупал каждую неделю по 30−40 суточных цыплят у частников или на фабриках. Часть я подращивал до двухнедельного возраста и продавал. С совсем маленькими цыплятами много возни, для них нужны специальные условия содержания. А у меня были — инкубаторы и все необходимое. Поэтому люди охотно покупали у меня подрощенных, — поясняет владелец птичьего хозяйства.

Один суточный цыпленок стоил 2 рубля, подрощенный за две недели — от 3 рублей. Сергей говорит, что это выгодно. Потому что один птенец за 2 недели съедает корма всего на 20−25 копеек. Значит, чистая прибыль 75 копеек.

— Но это же был не основной заработок, а побочный. Люди покупали у меня клетки, поэтому я и подращивал цыплят, чтобы они могли у меня же их купить и сразу заполнить клетки, — подчеркивает фермер. — Остальных кур, их оставалось штук 20 каждую неделю, я растил 2−2,5 месяца для своей семьи. Тогда они набирали 2−2,5 килограмма веса. Излишки продавал по 10 рублей за килограмм.

«Купишь партию цыплят — все сдохли, купишь еще — снова ни одного не остается»

Сергей говорит, что со сбытом домашней птицы никаких проблем нет. Даже в рекламе продукция не нуждается, сарафанное радио делает свое дело. Многим желающим купить ее приходилось отказывать, потому что он просто не мог вырастить такое количество кур.

— Года 2 все шло замечательно, пока в один прекрасный момент у меня не начался падеж птицы. Если у меня раньше и гибли птицы, то, скажем, 2−3 из 30−40 — это естественный падеж. Но потом начали погибать чуть ли ни все, — рассказывает собеседник. — Я бросился к ветеринарам, чтобы выяснить, как это победить. Совет давали один — пои антибиотиками. Но я их изначально не использовал. А смысл свою птицу поить антибиотиками, если такую же можно купить в магазине, которой на фабрике уже все дали? Для того люди растят, чтобы свое чистое мясо иметь.

Фермер говорит, что многое перепробовал: менял и поставщиков цыплят, и корм, и из яиц выводить пробовал. Но куры все равно дохли.

— Это продолжалось довольно долго: купишь партию цыплят — все сдохли. Купишь еще — снова ни одного не остается. Уже не то что зарабатывать перестал, а начал уходить в минус, — констатирует Сергей. — Выход из ситуации мне подсказали… коты. У меня живет их аж 4. Бывает, видишь, что коту нехорошо, отравился где-то. Но потом ничего, отходит. А жена жалуется, что он то ноготки объел, то еще какие цветы-травы. И меня осенило — коты ими лечатся! Я решил попробовать давать травы птицам. Купил в аптеке и начал экспериментировать.

Теперь птиц Сергея ничем и ни от чего лечить не нужно, потому что они просто-напросто не болеют.

— У бройлеров ускоренный метаболизм, потому что они быстро растут. С первых дней у птиц — проблемы с печенью. Я стал давать цыплятам расторопшу — это идеальное средство для ее поддержания. Печень восстанавливается. Еще даю череду и календулу — природные антисептики. Птичий горец — это прекрасное средство для желудка. Пижма — глистогонное средство, — перечисляет фермер. — И получилось, что у моих птиц нет глистов, с желудком все в порядке, с печенью, простудами они не болеют — вся система работает как часы. Куры стали неприхотливы к корму, все съедают, все переваривается. Падежа вообще нет.

Кроме того, Сергей отмечает, что они стали прибавлять в весе. Если раньше максимум для его бройлеров было 2,5 кило, то теперь за 2 месяца они вырастают до 3,5−4,5 килограммов. Также он говорит, что по качеству и вкусу мясо птиц стало гораздо лучше.

«Когда варишь бульон, на нем нет черной пены, которую нужно снимать. Он получается ароматным и прозрачным», рассказывает Сергей.

— Сейчас я кур почти не продаю, оставил только для себя. А если все-таки остается лишнее, за кило прошу 13 рублей, — говорит фермер. — Сейчас зарабатываю больше другим. Но разведение птицы — это очень перспективное направление.

Сергей говорит, что кур можно растить для себя и экономить на покупке их у фермеров, потому что сейчас цена за кило доходит до 18 рублей.

— Сейчас многие люди интересуются здоровым питанием. Особенно молодые мамы, им важно, чем они кормят своих детей. Можно объединиться 2−3 таким семьям. Наверняка у кого-то найдется мама или папа, бабушка с дедушкой в деревне с частным домом. Сделать мини-ферму, закупить цыплят и получать чистое и вкусное мясо.

Сколько можно заработать, если продавать кур по 13 рублей за кило

Можно рассмотреть это как вариант небольшого бизнеса. Клеточное содержание кур не отнимает много времени: 20−30 минут в день на покормить, почистить клетки и собрать яйца. И раз в неделю подмести-помыть птичник. Сергей даже подсчитал, сколько можно зарабатывать в месяц, если выращивать кур на обычном корме и, как он, с добавлением трав.

— Для того чтобы выращивать кур, нужен всего квадратный метр площади. Размеры клетки — 50 на 50 сантиметров, это 2500 квадратных сантиметров. Для содержания одного бройлера по нормам нужно 500, то есть в клетку можно посадить 5 кур весом до 3 кило. Ставим по 4 клетки в ряд в 4 этажа. Получается, что на одном метре 16 клеток, в них может жить 80 бройлеров, — подсчитывает Сергей.

Один цыпленок стоит 2 рубля, а 80 — 160 рублей. В среднем на одного бройлера на 2 месяца нужно около 6 кило корма. То есть на 80 кур — 480 кило. Один килограмм корма стоит 1,2 рубля. В сумме это 580 рублей.

— Каждый бройлер через 2 месяца в среднем имеет 2 кило веса, а 80 кур — это 160 кило. Если продавать по 10 рублей, получится 1600 рублей, а за вычетом расходов на цыплят и кур — 860 рублей, — говорит фермер. — А если давать птицам траву по моей схеме, то прибыль вырастает в разы, притом что затраты всего на 120 рублей.

Дело в том, что с травами чистый вес бройлера получается в среднем 3 кило. Значит, 80 — это 240 кило птицы. Продавая ее по 13 рублей за кило, ведь качество мяса лучше, можно получить 3120 рублей, а за вычетом расходов — 2260.

Это, конечно, идеальная модель. Чтобы добиться такого результата, нужно потрудиться. Сергей говорит, что начинающие могут отбросить 20−30% от суммы, чтобы получить более реальные цифры. Но даже за вычетом 30% получается почти 1600. Это в полтора раза больше, чем средняя зарплата по стране.

Бизнес на клетках для перепелов, кур и кроликов

Чтобы обеспечить все свое хозяйство жилплощадью, нужно было постоянно просить у кого-то сделать клетки, ждать, пока выполнят заказ, по 2−3 недели, говорит Сергей. А то и вовсе изготовители могли заказ не принять из-за загруженности.

— Я решил, что куплю свои станки и буду делать клетки сам. Потратил на это сбережения, тысяч 5 долларов за все отдал, — рассказывает Сергей. — Стал делать клетки себе, а потом и на продажу. Что-то получалось сразу, что-то нет, но со временем я научился. Сразу делал по образцу тех, что у меня были. Потом понял, что они мне не совсем подходят — птицы активные, а клетки были открытые. Куры мусорили, корм разбрасывали, было много уборки. Стал делать по-другому. Теперь только по субботам убираюсь в птичнике. Да и размеры клеток оптимальные определил для себя, конструкцию.

Сейчас ремесленник делает клетки для перепелов, кур, кроликов и другой домашней живности. Одна стоит около 80 рублей.

— Материалы на одну клетку обходятся где-то в рублей 40. В неделю изготавливаю где-то штук 5−7. Помимо клеток, я изобретаю разные приспособления. Сам сделал перосъемную машину, которая отлично снимает перья с птичьих тушек, даже с индюка, несмотря на его размеры. Шпарчаны (машины для ошпаривания птицы) делаю и много чего еще. В основном ремесленничеством сейчас и зарабатываю. Разводить снова птиц на продажу пока не собираюсь. На жизнь хватает, мне не нужны все деньги мира. Хочу сделать большие клетки и попробовать развести для себя индюков.