Эльдорадо найден: легендарный золотой город обнаружили в горах Колумбии 1 22.10.2019, 7:44

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Фото: Flickr/Matt Zimmerman

Город был основан примерно в 800 году нашей эры.

Исследователи открыли до этого неизвестный затерянный город в изолированном горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, который простирается вдоль карибского побережья Колумбии. Именно здесь родились легенды о золотом городе Эльдорадо. Поэтому вполне вероятно, что именно его на этот раз и удалось найти.

Как пишет портал unian.net со ссылкой на Newsweek, выявленный город предположительно был основан примерно в 800 году нашей эры и был заброшен во времена испанского завоевания. Руины лежат на верхушке крутого горного хребта на высоте 1500 метров, спрятанные в густых лесных чащах.

Исследователь National Geographic Альберт Лин и археолог Сантьяго Гиральдо, исследовавшие регион в течение 20 лет, обнаружили древний город с помощью технологии под названием LIDAR, которая позволяет «видеть» сквозь заросли. Специальное устройство разместили на борту самолета, чтобы «обстрелять» местность лазерными импульсами с частотой в несколько тысяч раз в секунду. Это позволяет создать детальную 3D-карту, которая раскрывает топографию местности и любые рукотворные артефакты на ней. Все это не видно невооруженным глазом.

Исследователи говорят, что обнаруженное древнее поселение, вероятно, было построено таинственной цивилизацией Тайрона, которая некогда владела территориями в горах Сьерра-Невада и частью карибского побережья. Об этом народе мало что известно. Но их существование задокументировано в записях испанских завоевателей, чья жажда золота привела к появлению легенды об Эльдорадо.

Когда испанцы прибыли к карибскому побережью современной Колумбии в начале 16-го века и встретились с людьми Тайрона, они были поражены золотыми орнаментами, которые носили туземцы. Со временем появилась легенда о том, что существовал целый горный город, покрытый золотом. Впрочем, испанцам так и не удалось найти Эльдорадо. Современные же технологии проливают больше света на историю Тайрона в горной части Колумбии.

«Это тот случай, когда не ждешь, что откроешь утерянный город. Но потом все складывается так, что это становится действительно возможно», — сказал Лин Newsweek.

Археологи десятилетиями исследовали местность, чтобы выяснить больше о цивилизации, которая существовала более 500 лет назад. На самом деле новое поселение было обнаружено недалеко от археологического парка «Затерянный город». Ученые считают, что это древнее поселение было построено примерно в 600 году нашей эры.