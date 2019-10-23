Россия списала долги африканских стран на $20 миллиардов 21 23.10.2019, 16:47

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Это личное распоряжение Путина.

Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка» в Сочи объявил, что Россия списала долги стран Африки на сумму более $20 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», — сказал он.

Кроме того, по словам президента, были запущены совместные программы, в рамках которых долговые средства будут использоваться для финансирования нацпроектов экономического роста. Африканские страны привлекают все больше внимания российских поставщиков, товарооборот с ними вырос за пять лет более чем в два раза и превысил $20 млрд, добавил Путин.

«Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынки африканских стран. У нас здесь очень хороший потенциал развития, здесь есть о чем поговорить», — заключил он.