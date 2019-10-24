«ЕдРо» на одре 1 Виталий Шкляров

24.10.2019, 16:17

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Cловосочетание «Единая Россия» стали ругательным для большинства россиян.

Многие аналитики задаются вопросом о том, как власть будет готовиться к президентскому транзиту в России. К 2021, когда пройдут очередные выборы в Госдуму, что станет прологом к оформлению передачи власти. Необходимо ли для этого вносить изменения в партийную структуру страны?

Существует два неоспоримых факта.

Первый факт: словосочетание «Единая Россия» стали ругательным для большинства россиян, доверия к этой партии практически нет.

Второй факт: спойлеры, поджимающие «ЕдРо» слева, справа и с тылу: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — запросы людей удовлетворяют с каждым годом все хуже.

Что из этого следует? Некоторые полагают, что отсутствие доверия людей к партийной структуре автоматически означает необходимость внесения в нее изменений. Но на самом деле — нет, не означает.

Что может случиться с партийной системой в ближайшие годы? Перечисляем варианты:

Да, правда, можно создать новую партию на замену «ЕдРу», а само «ЕдРо» распустить к черту. Сложно это? Берем и делаем, отсыпьте только деньжат — умельцев среди околокремлевских сыщется сразу достаточно. Можно даже сделать инновационно. Через полгода будет у вас «ЕдРо-2» под ключ. И весь провластный электорат с радостью выдвинется за него голосовать.

Можно также провести ребрендинг «ЕдРа». Обновленчество, технократство, несколько показательных исключений из партии, в том числе с уголовными процессами, какие-нибудь «ключевые» изменения устава. И белого медведя заменить на орла. Вряд ли многих россиян удастся обмануть этой полумерой — но выборы-то все равно выиграют.

Можно создать «ЕдРо-2» и разыграть на выборах ее противоборство со старым «ЕдРом». Турнир закончится убедительной победой: добро-2 победит зло-1. Будет радостно, хотя опять же липа и подстава будет видна невооруженным глазом. Но и в этом варианте все пройдет гладко для властей.

Можно придумать с десяток разных вариантов того, как перетряхнуть всю партийную структуру. Например, КПРФ разделить на более левых и более консервативных. Или ЛДПР разогнать, без Жириновского его все равно нет, а на его место создать какую-нибудь РПДЛ, во главе со, скажем, Рогозиным. А «Единую» взять и слить со «Справедливой» — провести для этого колоссальный объединительный съезд «Едино-Справедливой», где бывшие противники будут брататься, обниматься со слезами на глазах: мол, теперь уж никакие вихри враждебные нам не помешают устроить народу счастье.

Можно (попробовать) создать (имитацию) союзного государства с Белоруссией, и тогда см. пункт 1.

Можно — сюрприз-сюрприз! — вообще ничего не делать. «ЕдРу», говорите, не доверяют? Да и пусть не доверяют. При той явке что реально есть в стране — процентов 30% — всегда можно выиграть админресурсом и недопуском, дорисовать столько, сколько нужно. В крайнем случае, если совсем чудовищные прогнозы будут, спешно ввести везде электронное голосование.

Можно ткнуть пальцем в небо и придумать любой другой вариант, много их — и опять же осуществить его без малейших проблем.

Все это чистое гадание на кофейной гуще. Потому что неважно, как будет. Будет так, чья версия, в тот самый момент, прозвучит убедительнее. Какая бы она не была. Потому что все козыри пока на руках у Кремля. Любой путь подойдет.

Потому что у них реальная полнота власти, поддержанная силой. И одобрением большинства. Сомнений в том, что у них все получится — практически нет.

Гадать, какой именно вариант они выберут к транзиту — это все равно что гадать, в какой цвет покрасят троллейбусы в Москве. Можно высказывать самые весомые экспертные мнения: зеленый лучше для глаз, синий успокаивает, красный заметнее, желтый веселенький. Но реально — в какой захотят, в такой и покрасят. Если вообще троллейбусы будут.

Пока у действующей власти есть поддержка. Поддержка значительной части населения. Населения, которое схавает, или сделает вид — что угодно. Чтобы про «этот народ» не говорили — он действует рационально. И его, пока, многое устраивает. Либо в перемены, он — этот народ, не верит. Не хочет.

Кремль тем временем балансирует вместе с запросами и страхами главного актора — большинства. Люди — носители желаний. И отсутствие таковых желаний — это тоже желание.

Устройство фейковой партийной системы в принципе не имеет значения. Как и ее название или состав. Главное поле боя — не избирательные участки и не партийные коридоры, а — головы ваших сограждан.

Виталий Шкляров, «Новая газета»