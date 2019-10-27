Ученые: Лосось, помидоры и шоколад улучшают здоровье сердца 3 27.10.2019, 16:54

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Полезен именно темный шоколад с минимум 70% какао.

Итальянские эксперты из Humanitas Gavazzeni сделали заявление, что лосось, помидоры, шоколад, а также фрукты и овощи улучшают здоровье сердца. Материал соответствующего содержания опубликован в зарубежном источнике, пишет orthodox.od.ua.

Полезные свойства лосося объясняются тем, что он богат Омега-3 жирными кислотами, которые способствуют стабильности клеток миокарда и, следовательно, правильной передаче сердечного импульса, снижающего уровень триглицеридов в крови после еды и голодания, повышая при этом уровень так называемого «хорошего» холестерина. Это в свою очередь предотвращает образование бляшек в артериях. Помидоры - это источник ликопина, особенно если томат термически обработан. Их употребление уравновешивает дефицит калия, типичный для многих диет.

Богатые витаминами и микроэлементами овощи и фрукты имеют основополагающее значение для эффективности обмена веществ. Метаболический процесс затрагивает все ткани, даже миокард: когда частота сердечных сокращений повышается, сердечная мышца использует сахара, такие как фруктоза, в качестве основного источника энергии. В списке рекомендованных продуктов и бобовые, которые влияют благоприятным образом на весь организм, начиная от кишечника, поэтому стоит пополнить рацион нутом и чечевицей, богатых растительным белком и смешанным волокном.

Один или два кусочка темного шоколада с минимум 70% какао очень полезны для сердца. Преимущества, наблюдаемые у тех, кто регулярно употребляет лакомство, связаны с антиоксидантным действием флавоноидов и с теобромином, алкалоидом с сосудорасширяющим и кардиостимулирующим действием.