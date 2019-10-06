На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники 15 6.10.2019, 8:13

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Иллюстрационное фото

Что происходит?

Пользователи Сети массово выкладывают фото и видео перемещений военнослужащих и боевой техники в Гомельской области в последние дни. О том, что происходит, стало известно далеко не сразу, сообщает gomel.today.

Первым о скоплениях военных на дорогах и в лесах сообщил Телеграм-канал Nexta. По его сведениям, огромные скопления военной техники были замечены на трассах Осиповичи — Бобруйск и Гомель — Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой — читатели канала насчитали более 50-ти единиц техники.

Фото: t.me/nexta

Фото: t.me/nexta

«Пока Лукашенко посещает Украину, где клянётся Зеленскому в братской любви и вечной верности, белорусская армия сконцентрировалась неподалёку от украинской границы. При этом ни о каких учениях Минобороны не сообщает (последние, «Shit Союза» на российской территории, уже давно закончились), и выглядит всё это очень странно.

Наши читатели заметили огромные колонны военной техники на трассах Осиповичи - Бобруйск и Гомель - Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой - наши читатели насчитали около 50 единиц, а ближе военные не подпускают», - пишет Nexta.

В свою очередь, в сообществе «Это Гомель, детка» опубликовали видео, где пользователи запечатлели перемещения военных по Гомелю. Авторы видео обратили внимание на то, что колонна двигается с нарушением ПДД, а также без сопровождения ГАИ или ВАИ.

Еще один похожий ролик опубликовали в Телеграм-канале «Общество Гомель». Здесь перемещение происходит со стороны г.п. Светиловичи в сторону райцентра Ветка.

Примечательно, что на момент, когда белорусы стали замечать такие странные маневры, никакой официальной информации о том, что происходит, не было.

Через некоторое время Министерство обороны опубликовало комментарий, в котором скупо сообщалось, что на территориях Гомельской и Могилевской областей в период с 4 по 11 октября будут проводиться военные учения.