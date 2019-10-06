закрыть
6 октября 2019, воскресенье, 10:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники

15
  • 6.10.2019, 8:13
  • 6,451
На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники
Иллюстрационное фото

Что происходит?

Пользователи Сети массово выкладывают фото и видео перемещений военнослужащих и боевой техники в Гомельской области в последние дни. О том, что происходит, стало известно далеко не сразу, сообщает gomel.today.

Первым о скоплениях военных на дорогах и в лесах сообщил Телеграм-канал Nexta. По его сведениям, огромные скопления военной техники были замечены на трассах Осиповичи — Бобруйск и Гомель — Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой — читатели канала насчитали более 50-ти единиц техники.

Фото: t.me/nexta
Фото: t.me/nexta

«Пока Лукашенко посещает Украину, где клянётся Зеленскому в братской любви и вечной верности, белорусская армия сконцентрировалась неподалёку от украинской границы. При этом ни о каких учениях Минобороны не сообщает (последние, «Shit Союза» на российской территории, уже давно закончились), и выглядит всё это очень странно.

Наши читатели заметили огромные колонны военной техники на трассах Осиповичи - Бобруйск и Гомель - Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой - наши читатели насчитали около 50 единиц, а ближе военные не подпускают», - пишет Nexta.

В свою очередь, в сообществе «Это Гомель, детка» опубликовали видео, где пользователи запечатлели перемещения военных по Гомелю. Авторы видео обратили внимание на то, что колонна двигается с нарушением ПДД, а также без сопровождения ГАИ или ВАИ.

Еще один похожий ролик опубликовали в Телеграм-канале «Общество Гомель». Здесь перемещение происходит со стороны г.п. Светиловичи в сторону райцентра Ветка.

Примечательно, что на момент, когда белорусы стали замечать такие странные маневры, никакой официальной информации о том, что происходит, не было.

Через некоторое время Министерство обороны опубликовало комментарий, в котором скупо сообщалось, что на территориях Гомельской и Могилевской областей в период с 4 по 11 октября будут проводиться военные учения.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип