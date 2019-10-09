Электронной почтой в России разрешат пользоваться только по паспорту 5 9.10.2019, 11:45

В ГосДуму внесли законопроект об обязательной идентификации пользователей email.

В России группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом, автором закона «о суверенном интернете», внесла в Государственную Думу пакет поправок с новым ужесточением правил доступа в сеть, пишет finanz.ru.

Согласно документам, которые опубликованы на сайте Думы, с 1 января 2020 года в России предлагается ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты.

Email-cервисы предлагается приравнять к мессенджерам, для которых аналогичные нормы уже действуют: пользователь проходит идентификацию по номеру телефона, к которому, в соответствии с законом «О связи», привязаны паспортные данные.

Согласно проекту, мессенджеры и сервисы электронной почты получат единый статус - «организаторы сервисов обмена сообщениями». На них «возлагаются обязанности по идентификации пользователей» и обеспечению технической возможности блокировки сообщений с запрещенной информацией. Случаи и порядок такой блокировки определит правительство.

«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер», - говорится в пояснительной записке.

Действующее законодательство позволяет распространителями анонимных угроз «скрывать свои персональные данные». «Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», - пишут авторы проекта.

За нарушения закона вводится административная ответственность: штраф до 5 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и до 1 млн рублей - для юрлиц.

Это уже вторая версия законопроекта Клишаса. Первый вариант, внесенный в ГосДуму в июле, по данным «Дождя», был заблокирован на уровне Кремля: в нем увидели нарушение конституционных прав на тайну переписки.

Поэтому было решено, что целесообразнее блокировать не конкретные сообщения, а самих пользователей, объяснил Клишас РИА Новости во вторник.

Поправки технически нереализуемы, а принятие такого законопроекта приведет к тому, что все пользователи уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN, сказал «Ведомостям» источник в Минкомсвязи.

Опасно вносить законы, которые дискредитируют власть в глазах граждан, подчеркнул он, добавив, что «опыт блокировки Telegram некоторых ничему не научил».

Источник в Кремле заявил, что с Кремлем законопроект не согласовывали.